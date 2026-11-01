Il Milan domina l’Inter 3-1. Moreira protagonista, Cardinale conferma Amorim

Il Milan ha avuto la meglio sull’Inter nel derby numero 247, imponendosi 3-1 e chiudendo la partita già nel primo tempo grazie a tre reti tutte firmate con il sinistro. Protagonista assoluto è stato Diego Moreira, decisivo con un gol da punizione e due assist che hanno spianato la strada ai rossoneri.



La gara è stata sbloccata dopo appena quattro minuti: Moreira ha superato Carlos Augusto sulla fascia e ha servito con un mancino calibrato il cross che Christian Pulisic ha trasformato di testa. È stato il primo di una serie di episodi favorevoli al Milan in avvio.



Il raddoppio è arrivato al minuto 10 su schema da corner: Moreira ha calciato basso verso l’area, Adrien Rabiot ha girato in rete sul secondo palo. La combinazione tra corsa, precisione sui calci piazzati e capacità di arrivare prima sulla palla ha sancito il predominio rossonero nei primi trenta minuti.



L’Inter ha provato a reagire e ha trovato il gol con Alessandro Bastoni al 22′, sugli sviluppi di un corner battuto da Hakan Çalhanoğlu e prolungato di testa da Akanji. La rete non ha però indebolito la verve del Milan: prima dell’intervallo, al 43′, Moreira ha messo a segno una punizione a giro sopra la barriera per il 3-1 che ha chiuso di fatto la partita.



Tra le parate decisive della serata si è distinto Mike Maignan. Il portiere rossonero ha respinto tiri di Calhanoglu, Diouf e Sucic, ma la parata più spettacolare è arrivata su una deviazione di Spence che pareva indirizzata in rete: Maignan ha allungato la mano destra e ha deviato la palla oltre il palo, uno di quei salvataggi che hanno mantenuto il vantaggio del Milan sotto controllo.



La presenza di Moreira ha dato al Milan una dimensione nuova sulla fascia destra. Al primo derby della sua carriera ha segnato e fornito due assist, e i suoi parastinchi richiamano una frase del Vangelo secondo Marco, «Tutto è possibile per colui che crede», che il giocatore porta con sé. Dopo il terzo gol Moreira ha invitato alla calma, gesto che ha stemperato l’esultanza della curva in una serata molto calda.



Dal punto di vista tattico l’Inter ha provato un 3-4-2-1 con Diouf e Sucic a supporto di Thuram, una soluzione che non ha dato i risultati sperati. Nel corso del secondo tempo Chivu ha inserito Pio Esposito, Dimarco e Bonny, ma era tardi e la pressione nerazzurra non è riuscita a riaprire la partita. Un episodio chiave è stato il contatto in area per cui inizialmente Guida aveva fischiato un rigore per fallo di mano di Gila: l’intervento del VAR, gestito da Mazzoleni, ha annullato la decisione sostenendo che la palla avesse prima colpito il petto.



La vittoria aggiorna anche l’albo d’oro recente del derby: nelle ultime otto sfide i rossoneri si impongono in sei occasioni, con due pareggi. In classifica, dopo la decima giornata, Inter e Milan rimangono separate: i nerazzurri con 25 punti, i rossoneri con 21, numeri che mantengono viva la corsa per il vertice.



A bordo campo, il patron Gerry Cardinale non ha nascosto l’emozione per la serata e ha ribadito pubblicamente la fiducia in Ruben Amorim: «È il mio coach, sono contento della scelta», ha detto. Cardinale ha poi lasciato intendere, attraverso alcuni indizi, l’imminente arrivo di Markus Krösche come nuovo responsabile dell’area calcistica.



Il match ha evidenziato due chiavi: l’energia e la disponibilità al sacrificio del Milan, e il cinismo sotto porta — tre tiri nello specchio e tre gol. La partita si archivia dunque con il Milan che ha chiuso i conti già nel primo tempo, portando a casa il 3-1 nel derby numero 247.