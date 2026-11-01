Ucciso a coltellate un dipendente Trenitalia, fermato un 38enne

Un uomo di 48 anni è stato ucciso la sera del 31 ottobre nei pressi del bar della stazione di Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 21 e la vittima è deceduta prima di poter essere trasferita in elicottero verso un ospedale di Roma.



Le prime verifiche condotte dai carabinieri indicano che l’uomo è stato colpito da più fendenti al culmine di una discussione. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato le prime cure e richiesto il trasferimento urgente mediante elicottero, che però non è stato possibile effettuare perché la vittima è morta prima della partenza.



Sul luogo sono intervenuti i militari della compagnia locale che hanno avviato i rilievi e i primi accertamenti. È stato fermato un uomo di 38 anni, residente a Castro dei Volsci, che secondo gli investigatori sarebbe stato visto in compagnia della vittima poco prima dell’aggressione. La sua posizione è stata posti al vaglio in attesa di chiarimenti.



Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire la dinamica dell’accaduto e il percorso seguito dai coinvolti. Le registrazioni saranno confrontate con le testimonianze raccolte sul posto per ricostruire tempi e responsabilità.



Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono tutte le strade e gli accertamenti sono in corso. La vittima è stata identificata come Claudio Mantua, 48 anni, che viveva a breve distanza dal luogo dell’aggressione. Lavorava per Trenitalia occupandosi del servizio di ristorazione a bordo dei treni, ruolo che lo portava a spostarsi nei pressi delle stazioni.



Secondo informazioni ancora da verificare, Mantua si trovava nella zona della stazione per raggiungere il posto di lavoro e iniziare il turno di notte. Gli investigatori stanno cercando di accertare questa circostanza e di chiarire le ragioni della lite che ha preceduto l’accoltellamento.



Le operazioni dei carabinieri proseguono con acquisizione di ulteriori elementi utili e con l’esame dei riscontri tecnici raccolti sulla scena. Le autorità locali mantengono riservatezza su dettagli che potrebbero compromettere le indagini in corso.