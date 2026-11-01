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Tragedia a Molini di Triora: 16enne muore dopo la caduta dell’auto in un burrone

31 ottobre, Molini di Triora (Imperia): un’auto è caduta in un burrone di alcune decine di metri. Morto un ragazzo di 16 anni; il padre è lievemente ferito.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato, dopo che l’auto su cui viaggiava con il padre è finita fuori strada precipitando in un burrone a Molini di Triora, in provincia di Imperia.

L’incidente è avvenuto nella notte del 31 ottobre. I soccorsi sono scattati poco prima delle 2: i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno dovuto impiegare diverso tempo per scendere nel dirupo e raggiungere il veicolo.

Secondo quanto ricostruito, l’auto è precipitata per alcune decine di metri. Il padre, che era alla guida, è stato sbalzato fuori dal mezzo; il ragazzo è rimasto all’interno dell’abitacolo.

I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere. Il padre, in forte stato di choc, è stato trasferito in ospedale con l’elicottero e

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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