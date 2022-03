Bambino di 11 mesi cade dalle spalle dell’adulto: è gravissimo. Dramma a Cavarzere

Grave incidente ieri pomeriggio a Cavarzere.

Un bambino di 11 mesi, mentre stava giocando sulle spalle di un adulto della famiglia, è malauguratamente sfuggito alla presa cadendo all’indietro.

La caduta si è verificata da un’altezza di 1,80 circa. L’incidente nell’abitazione di una famiglia del posto.

Il piccolo è stato soccorso e poi trasportato con l’elicottero in Terapia intensiva a Padova.

La gente, i vicini, quando hanno visto il mezzo dell’elisoccorso che atterrava nel campo sportivo di via Spalato, hanno subito capito che era successo qualcosa di grave.

Il bimbo, che non ha più ripreso conoscenza, si stava divertendo andando a cavallo sulle spalle dell’adulto, seduto alla base del collo, quando improvvisamente è avvenuta la disgrazia.

Non c’è stata possibilità di approfondire se si è trattato di un movimento repentino del piccolo o di un errore di valutazione dell’adulto e, comunque, non ha nemmeno importanza all’interno del dolore per l’incidente. La cosa importante ora è che le preghiere dell’intero paese, che si è subito unito al dolore della famiglia, vengano ascoltate.

Il bimbo, di 11 mesi, dal momento della caduta non ha più riaperto gli occhi pur respirando debolmente.

Di certo, purtroppo, c’è solo il trauma, avvenuto alla parte posteriore del cranio, e che il piccolo si trova in terapia intensiva in condizioni definite “molto gravi”.