Baby Gang di Chioggia: violenza e aggressioni a coetanei. Presi

Baby Gang di Chioggia autrice di aggressioni a coetanei identificata e smantellata in tempi record dalla Polizia di Stato.

Tutto accade nei giorni scorsi a Sottomarina dove si sono verificate alcune violente aggressioni ad opera di gruppi di ragazzi di Chioggia, in parte minorenni e in parte maggiorenni, che se la sono presa con loro coetanei di Padova che si trovavano in vacanza nella località balneare.

Entrambi gli episodi avevano incredibilmente come movente, apparentemente, solo sofferenza e intolleranza dei ragazzi locali alla presenza di quelli padovani, che venivano insultati e aggrediti proprio per la loro provenienza.

Il modus operandi riscontrato era sempre lo stesso: gruppi di ragazzi del posto stazionavano sul lungomare, individuavano i giovani di Padova, che evidentemente consideravano rivali, ed iniziavano ad offenderli, prima verbalmente, poi con aggressioni di calci e pugni.

Gli episodi hanno coinvolto sia ragazzi sia ragazze e sono sfociati in comportamenti particolarmente violenti: in un caso una delle vittime è stata colpita con un pugno al volto ed è caduta a terra svenuta, per essere poi di nuovo aggredita, insieme ai suoi amici, da un altro gruppetto di ragazzi più grandi con calci e pugni.

In una di queste aggressioni sono stati anche esibiti coltelli a serramanico, per intimorire le vittime.

Durante un altro episodio invece, uno dei giovani chioggiotti avrebbe afferrato un grosso ombrellone di ferro, tentando invano di colpire uno dei ragazzi padovani, minacciandolo con le parole “io ti ammazzo”.

Alcuni di questi fatti sono avvenuti tra i tavolini all’aperto dei bar, tra lo sgomento degli avventori e la caduta a terra di bottiglie e bicchieri.

Sugli episodi, che hanno destato notevole preoccupazione tra turisti e residenti, sono state immediatamente avviate indagini da parte del personale del Commissariato di Chioggia e della Squadra Mobile di Venezia, che hanno raccolto testimonianze e denunce dei minori.

Grazie agli elementi raccolti e all’attività info-investigativa svolta, gran parte degli autori delle due aggressioni sono stati individuati e denunciati alle Procure della Repubblica sia presso il Tribunale dei minorenni che quella del Tribunale Ordinario.

Nei confronti di tutti i minori individuati, il Questore Masciopinto sta già predisponendo mirate misure di prevenzione personali dal contenuto interdittivo, anche in ragione degli ottimi risultati già raggiunti in situazioni analoghe con questi provvedimenti a carico dell’ormai nota baby gang di Venezia.

A questa attività è stata affiancata, inoltre, in via preventiva, una rafforzata attività di controllo del territorio, che ha predisposto specifici servizi congiunti di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

(foto da archivio)