Avviso Inail per acquisizione manifestazioni di interesse…

(Riceviamo e pubblichiamo)

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di strutture dei servizi pubblici e privati a erogare prestazioni riabilitative multi-assiali post Covid – 19.

Venezia.

Pubblicato l’avviso per acquisire le manifestazioni di interesse a stipulare una convenzione

per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione multi-assiale per gli infortunati sul lavoro

affetti da esiti da infezione Sars Cov-2.

Destinatari dell’avviso sono le strutture sanitarie pubbliche e private, anche termali,

operanti nel territorio regionale e in possesso delle dotazioni professionali, tecniche,

organizzative e strutturali

Nell’attuale situazione pandemica lo scopo di tale iniziativa è di garantire le prestazioni

riabilitative all’infortunato sul lavoro con la tempestività necessaria per il pieno recupero

dell’integrità psicofisica e il più celere reinserimento lavorativo. Le evidenze scientifiche

dimostrano come la malattia da sars-CoV-2 abbia la capacità di interessare in

contestualità diversi organi e apparati; l’apparato respiratorio è quello principalmente

interessato da postumi gravi.

Un mirato e tempestivo programma riabilitativo di tipo multi-assiale è in grado di

prendere in carico il singolo caso con specifiche esigenze terapeutiche e richieste

funzionali afferenti ai diversi apparati compromessi in ragione delle sequele respiratorie,

cardiologiche, neuromotorie, psicologiche,

coniugando e integrando i diversi setting riabilitativi.

Individuato il trattamento rispondente alle esigenze riabilitative dell’assistito, l’infortunato

verrà informato in merito alle strutture convenzionate con l’Istituto per l’erogazione dei

setting riabilitativi multiassiali che, che nel rispetto della libertà di scelta terapeutica, sarà

indirizzato presso la struttura con l’indicazione del regime riabilitativo più idoneo

(ricovero, day hospital, ambulatoriale).

La sinergia tra Inail e il Servizio sanitario, come definito dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., mira

anche ad alleviare la pressione presente soprattutto in questo periodo nelle strutture del

Servizio sanitario.

La manifestazione di interesse, redatta secondo le modalità specificate nell’Avviso

pubblico, dovrà essere trasmessa all’Istituto entro il 23 aprile 2021.