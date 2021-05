Avis comunale Venezia: nuovo direttivo a maggioranza rosa e per un terzo under 30

Svolta l’assemblea dei Soci di Avis comunale di Venezia presso la sala San Domenico all’ospedale Civile di Venezia con l’elezione dei membri del nuovo consiglio Direttivo per il mandato 2021-2025, nella serata di giovedì 13 maggio, in cui è stato eletto il nuovo esecutivo.

La Presidente uscente Patricia Springolomè stata riconfermata. E’ lei che durante l’assemblea ha snocciolato i dati sulle attività svolte nonostante la pandemia, sulle donazioni di sangue/plasma e sui nuovi Soci iscritti alla comunale, non trascurando di porre l’accento sulla necessità di una maggiore periodicità nel recarsi a donare dei Soci di Venezia insulare ed isole.

La presidente, poi, ha parlato della composizione del nuovo direttivo.

Infatti, 8 membri su 15 sono donne e un terzo del nuovo consiglio è under 30, inoltre è stata riconfermata in rosa la presidenza.

Patricia Springolo ha dichiarato: “il ringiovanimento del Direttivo è un buon segnale, credo frutto delle attività di promozione e sensibilizzazione che hanno fatto breccia, mentre la partecipazione e la maggioranza femminile nel direttivo è un mettersi in gioco che fa ben sperare. Ci sono le premesse perchè si possa fare un buon lavoro di squadra. Faccio un appello ai Soci Avis comunale di Venezia: venite più spesso a donare se potete e portate con voi un amico o parente per l’idoneità, in entrambi i casi prendendo appuntamento”.

Ecco i nomi e cognomi degli eletti: Patricia Springolo (Presidente), Mario De Marchi (Amministratore), Davide Del Negro (Vice Presidente), Anna Palazzi (Segretaria), Barbara Battagliarin, Franca Crotta, Irene Lama, Leandro Lazzaro, Filippo Nardin, Marco Paladini, Annalaura Piccinini, Gabriele Reggio, Fabio Reggio, Silvia Scarpa e Elisabetta Vianello. Per i revisori dei conti: Alessandra Montan, Stefano Polito e Sandro Gualtiero Seggi.

Inoltre, ha iniziato a svolgere l’attività di volontaria del Servizio Civile presso la sede di Avis comunale Venezia, Sara S., giovane ragazza già socia Avis e residente in laguna.

Avis comunale Venezia – Castello 6698