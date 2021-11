Autobus Lido linea V di nuovo regolari

Riceviamo da AVM/Actv.

AVM/Actv informa che da oggi, venerdì 05 novembre 2021, la linea V della rete urbana del Lido torna in piena regolarità.

Continuano invece i test sulla rete di ricarica veloce e nelle prossime settimane verranno effettuati alcuni interventi volti a migliorare ulteriormente le prestazioni delle colonnine di ricarica.

Per tale ragione in servizio da lunedì 08 novembre 2021 e per una settimana potrebbero essere reintrodotti alcuni bus non elettrici per la regolare erogazione del servizio.

continua a leggere dopo la pubblicità

» leggi anche: “Restano persone a terra dall’ultimo Ferry del Lido, scatta la protesta feroce“

» leggi anche: “Monsignor Moraglia riceve in dono la maglia dello scudetto dall’associazione ‘Mostra Lido’“