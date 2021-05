Auto centra bicicletta in via Miranese: grave 18enne

Grave incidente in via Miranese martedì sera.

Un auto in arrivo, poco dopo le 21, ha centrato un ragazzo in bicicletta che ora versa in gravi condizioni all’ospedale di Mestre.

Secondo la prima ricostruzione il giovane avrebbe abbandonato la corsia ciclabile nelle vicinanze di un passaggio pedonale, ma mentre verosimilmente attraversava è sopraggiunta l’auto che non è riuscita ad evitarlo.

Secondo indiscrezioni la macchina avrebbe proceduto a velocità sostenuta, questo il motivo per cui non è stato possibile che il mezzo si fermasse immediatamente nonostante la brusca frenata.

Nell’urto il parabrezza dell’auto è andato in frantumi mentre il giovane veniva sbalzato lontano.

A. G., 18 anni, residente a Mestre, è ricoverato all’ospedale di Mestre in gravi condizioni.

Il conducente dell’auto, un cinquantenne di Mira, sarebbe stato riscontrato positivo all’alcol test.

