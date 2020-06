Stra, auto si incendia per strada. Ultima ora

Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dante Alighieri a Strà (VE) per l’incendio di un’auto sulla pubblica via.

Nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita.

I mezzi antincendio dei pompieri arrivati da Padova, con un’autopompa e un’autobotte, sono immediatamente intervenuti ma la vettura era già completamente avvolta dalle fiamme.

Nell’intervento si è reso necessario l’uso della schiuma per spegnere il rogo.

L’auto è rimasta irrimediabilmente danneggiata: il fuoco ha completamente bruciato il mezzo, una vettura alimentata a gasolio.

Le cause sono da ritenersi di probabile natura elettrica e sono al vaglio dei vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il raffreddamento dell’auto e la rimozione da parte del soccorso stradale.