Aumento casi, Fiaso: “Pronti ad attivare altri letti in ospedale”

Fiaso (Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere) : “Siamo in grado di attivare posti negli ospedali qualora l’andamento dei casi lo richiedesse”.

La variante Omicron è la grande incognita, forse capace di accelerare ad una velocità tale da inginocchiare mezza Europa.

E allora: ampliamento dei posti letto ordinari e di terapia intensiva, incremento dell’attività di erogazione dei tamponi e potenziamento degli hub vaccinali.

Le aziende ospedaliere si organizzano proprio in queste ore per fare fronte al numero crescente di casi Covid-19.

“In questi due anni abbiamo sperimentato nuovi modelli organizzativi ospedalieri imparando a gestire i reparti in maniera modulare. Grazie all’esperienza siamo in grado ormai di attivare posti letto in base all’andamento della pandemia e al crescere di contagi e ricoveri”, afferma Giovanni Migliore, Presidente della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso).

Il rafforzamento delle misure organizzative segue alla circolare del Ministero della Salute contenente raccomandazioni sulla tempestiva attivazione, a livello regionale, di tutte le azioni necessarie a garantire l’eventuale presa in carico di pazienti affetti da Covid-19 e a sostenere la domanda di assistenza sanitaria.

“L’allerta lanciata dalla circolare del Ministero della Salute – rileva Migliore – ha trovato in tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere una pronta reazione: nelle strutture per l’assistenza Covid sono stati riattivati posti di degenza destinati ai pazienti positivi. In alcuni territori, come ad esempio Bari, la scelta strategica di spostare e accorpare tutti i reparti Covid nella Fiera del Levante ci consente di poter continuare le attività chirurgiche al Policlinico”.

Certo, sottolinea, “ci sono tuttavia situazioni in cui l’alto numero di ricoveri, insieme alla necessità di dirottare personale sull’assistenza Covid, ha un impatto sulla sanità ordinaria con il rallentamento delle sedute operatorie e delle visite programmate”.

Le Aziende, inoltre, hanno potenziato gli hub per accelerare sulle vaccinazioni, in particolare sulla terza dose, e le attività di tracciamento attraverso un incremento del numero di tamponi.