AULSS 4 Veneto Orientale – Agosto di superlavoro in Laboratorio Analisi e Medicina Legale

Mentre le persone normali in agosto pensano ai bagni di sole e di acqua salata c’è chi lavora troppo, anzi sempre.

Tra le criticità di Ospedale e Territorio di questa AULSS si distingue il caso del Laboratorio Analisi e della Medicina Legale.

Il Laboratorio Analisi che lavora per le tre sedi di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo, a seguito di una progressiva riduzione di personale, è da tempo senza primario e dalle sette unità previste consta allo stato di tre sole unità.

Dato che le ricerche di personale aggiuntivo non hanno sortito effetto, in questo periodo resta solo la possibilità di appaltare una parte delle prestazioni di routine ai laboratori privati per sollevare il carico di lavoro degli operatori residui per urgenze e reperibilità.

Non sembri strano che sia un sindacato a chiederlo pubblicamente, dopo regolare richiesta formale alla Direzione Generale ancora senza risposta, perché al primo posto per quanto riguarda CIMO FESMED viene la sicurezza dei pazienti e degli operatori sotto stress per turni continui e naturalmente senza possibilità di ferie come le persone normali.

Altro capitolo la nuova Unità Complessa di Medicina Legale, fortemente voluta dal precedente DG Carlo Bramezza con la nomina di un primario ormai 8 mesi fa, una collega che continua a lavorare in pratica da sola senza adeguato personale dedicato né medico né amministrativo.

Ciò nonostante è stato riaperto l’ambulatorio aziendale per le patenti di guida e le invalidità civili con numero e qualità di prestazioni che hanno già sortito apprezzamenti formali da parte dell’utenza.

Anche in questo caso CIMO FESMED Veneto si è attivata nel recente passato per una soluzione condivisa prima di passare alla denuncia a stampa di criticità che coinvolgono il delicato ambito della Medicina Legale.

In questo caso allo stato non ci risulta che siano neanche stati richiesti concorsi dalla AULSS 4 ad Azienda Zero per la copertura dei posti vacanti.

Non bene…

Il Segretario Aziendale FEDERAZIONE CIMO FESMED Aulss 4

Dott. Pasquale Picciano

Il Segretario Regionale FEDERAZIONE CIMO FESMED Veneto

Dott. Giovanni Leoni