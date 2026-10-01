Il nuovo Gioco de La Voce di Venezia per i nostri lettori e ascoltatori

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Ma sta arrivando un Natale anticipato? Forse potremmo anche dire così, ma quello che è certo è che La Voce di Venezia tiene al suo pubblico e ogni volta volta che può pensa alle sue lettrici e lettori, ascoltatrici e ascoltatori. Anche questa volta pensa dunque ad un piccolo modo per omaggiarlo cercando di divertirlo.

Il Gioco. Siete in vaporetto, magari affollato, e non vedete l’ora di arrivare a destinazione? Siete in una sala d’attesa e dovete aspettare che arrivi il vostro turno? Allora vi serve un giochino semplice che vi faccia passare il tempo – ma non vi impegni la mente – per qualche minuto e – se possibile – vi faccia vincere un premio. Niente di più semplice: da oggi lo fate con il telefonino su www.lavocedivenezia.it premendo un bottone.

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Scopri come fare

Da oggi, infatti, dopo aver letto l’articolo che vi interessava sul nostro giornale, magari avendo ascoltato la nostra radio, a fondo pagina trovate un nuovo riquadro: è una slot-machine (virtuale).

Niente paura, non c’è rischio di rovinarsi, giocare non costa nulla, invece, però, c’è il rischio di vincere qualcosa.

Ad accogliervi troverete le facce amichevoli dei vostri amici che da quasi vent’anni vi accompagnano sul giornale o per radio. A questo punto giocare sarà estremamente facile: premete il pulsante per far girare le ruote e… buona fortuna!

Se usciranno tre foto uguali avrete vinto: complimenti! Fate uno screenshot e inviatelo a redazione@lavocedivenezia.it assieme al vostro indirizzo: dopo un po’ vi arriverà per posta una piacevole sorpresa. Unica condizione? Essere “nostri amici”. Sulla nostra pagina Facebook, infatti, il nominativo del vincitore dovrà risultare con il “Mi piace” o il “Segui”.

I premi. Ad arrivarvi – ad oggi – saranno saranno i bellissimi adesivi della nostra radio, ma non è escluso che nel prossimo futuro, qualora l’iniziativa avesse successo, vengano messi in palio altri premi, come gadget veri e propri (calendari e magliette con il logo sono già nei nostri progetti). Stay tuned…

Ricordandovi che non ci sono limitazioni (si può giocare liberamente tutte le volte che si vuole, per tutto il tempo che si vuole) , dobbiamo disilludere qualche amico che ha già scherzato promettendoci un finto screenshot “photoshoppato”: l’AI applicata al nostro portale è in grado di riconoscere “i falsi” e il tentativo porterà il concorrente ad essere bannato.

Buon divertimento e, ancora una volta, grazie per essere nostri amici.

Mattia & la Redazione.