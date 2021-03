Auchan Mestre diventa Spazio Conad. L’augurio dell’assessore Costalonga: “Esempio di negozio di vicinato”

Auchan Mestre diventa Spazio Conad. L’ipermercato presso il centro commerciale Porte di Mestre, dopo un breve periodo di transizione, è rinnovato completamente e trasformato in Spazio Conad, il nuovo format innovativo dell’ipermercato di Conad.

Il nuovo punto vendita, che si sviluppa su una superficie di vendita di circa 5.500 mq, sarà gestito da Massimo Romano e Angelo Musto, imprenditori di comprovata esperienza maturata nel settore della gdo, che già gestiscono lo Spazio Conad di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso.

«Abbiamo profondamente cambiato il concept dell’ipermercato all’interno del Centro Commerciale Porte di Mestre, rinnovandolo profondamente in una fase storica molto delicata, soprattutto per le strutture presenti all’interno dei centri commerciali. Le restrizioni determinate dalla pandemia sono molto penalizzanti e ci auguriamo che possano essere superate in termini rapidi, rappresentando un bel segnale di ripresa del Paese» sottolinea l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta.

«Siamo certi che il nuovo Spazio Conad, grazie anche all’impegno e alla capacità gestionale degli imprenditori Massimo Romano e Angelo Musto, saprà valorizzare al meglio la tradizione del Sistema Conad, caratterizzata da un’offerta completa, conveniente e di qualità. Abbiamo implementato l’organico, oltre alla messa in sicurezza dei collaboratori ereditati da Auchan, puntando su figure estremamente professionali e con comprovata esperienza: macellai, panettieri, pasticceri, che opereranno nell’ambito del reparto freschi, il nostro fiore all’occhiello. E’ una scommessa molto impegnativa, ma pensiamo di vincerla con gli ingredienti che caratterizzano, da sempre, noi di Conad: qualità e vasto assortimento, sia di prodotti a marchio che di specialità di produttori e fornitori locali,

e convenienza dei prezzi».

Invitato all’inaugurazione, l’Assessore al Commercio ed Attività Produttive Sebastiano Costalonga ha partecipato in nome dell’Amministrazione Comunale, accompagnato da Elisabetta Pesce – Delegata al Commercio Municipalità di Chirignago/Zelarino.

“Sono onorato di rappresentare l’Amministrazione Comunale inaugurando questa nuova realtà commerciale di Spazio Conad. Mi ha particolarmente colpito l’iniziativa “SìAmo Veneto” che, avvalendosi di una filiera corta, da un lato sostiene i nostri agricoltori e supporta l’ambiente, e dall’altro offre ai nostri cittadini prodotti freschi gestiti con un servizio (quasi) artigianale”.

“L’innovativo format, portando con se l’esperienza di una insegna storica del panorama italiano, valorizza sia l’agricoltore che il consumatore. Per la nostra Amministrazione Comunale, quello di Conad rappresenta un buon esempio di “negozio di vicinato” basato su di una filiera corta e virtuosa”.

“Auguro buon lavoro a tutti i lavoratori impegnati e invito la cittadinanza a dare il giusto valore e la giusta importanza al nostro territorio e ai suoi prodotti” ha concluso Costalonga.

Il punto di vendita è aperto con orario continuato da lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 20:30.