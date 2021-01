Ater Venezia aumenta a canoni di mercato, ma per un danno passano mesi. Lettere

L’inusuale tempismo di Ater.

Inviare una lettera a un migliaio di persone è sicuramente più veloce che inviare un elettricista a verificare un guasto. Sta di fatto che è proverbiale la lentezza di Ater quando si tratta di intervenire per un guasto o un’infiltrazione. Possono passare mesi e, non di rado, anni prima che si avvii un intervento per sanare un’infiltrazione, senza parlare di operazioni più complesse di restauro.

In un momento in cui la situazione è difficilissima, dal punto di vista psicologico ed economico, chi deve occuparsi del patrimonio pubblico mette in crisi ulteriore i residenti

minacciando e assegnando canoni di mercato, in alcuni casi oggettivamente non esigibili, per non aver presentato in tempo il modello ISEE.

È in questo modo, purtroppo, che si creano le premesse per morosità.

Evidentemente ad Ater non è bastata l’annosa vicenda della revisione dei tetti Isee che da 20 mila euro erano poi stati portati a 35 mila, e che aveva generato caos e apprensione in uffici e inquilini.

Qual è il vero obiettivo di Ater?

A volte sembra l’opposto rispetto a quello per cui esiste. Insomma sembra più votata a requisire alloggi piuttosto che ad assegnarli.

Giovanni Andrea Martini

Lista civica “Tutta la Città insieme!”