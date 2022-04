Asilo nido Millecolori esternalizzato senza alcun confronto. Di Monica Sambo (*)

Il nostro sostegno allo sciopero di oggi delle educatrici del comune di Venezia. Abbiamo più volte denunciato una situazione ormai cronica di sotto organico che non solo può essere problematico per la sicurezza dei bambini, ma che impedisce di realizzare una piena programmazione pedagogica.

È evidente che Questa Giunta dimostra una totale incapacità nel gestire questi servizi che vengono tenuti in piedi solo dalla dedizione e dalla professionalità delle educatrici, delle insegnanti e

del personale Ames a cui dovrebbero andare i ringraziamenti delle Istituzioni invece che mortificarli con queste operazioni di privatizzazione che non riconoscono il loro ruolo fondamentale.

Oggi purtroppo viene confermato l’appalto del nido Millecolori.

Anche se le ragioni della esternalizzazione non reggono, non sono stati attivati lo scorso anno né il prolungamento pomeridiano né l’attività del sabato mattina, a dimostrazione che non vi era nessuna esigenza di rispondere a un bisogno delle famiglie ma solo quella di privatizzare la struttura.

La esternalizzazione del servizio è avvenuta senza alcun confronto, senza capire le reali esigenze dei genitori, questa è la conseguenza della scelta di prendere decisioni dall’alto senza alcuna condivisione, solo per una scelta politica di voler esternalizzare o privatizzare i servizi.

Monica Sambo

Consigliera Comunale

(*) Capogruppo Pd