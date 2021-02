Asili nido comunali, Sambo: “Quanti sono a rimanere fuori?”

(Riceviamo e pubblichiamo)

Le iscrizioni per gli asili nido comunali sono definitivamente chiuse, le graduatorie sono state pubblicate e in questi giorni stanno iniziando a chiamare le famiglie.

“Negli anni passati decine di bambini sono purtroppo rimasti fuori per mancanza di personale, nonostante le strutture fossero in grado di accogliere molti più bambini” spiega la consigliera Monica Sambo, prima firmataria di un’interrogazione sul tema iscrizioni.

“Molti genitori sono preoccupati che l’esclusione possa verificarsi anche quest’anno, con tutte le aggravanti del caso visto che, a causa dell’emergenza sanitaria, il supporto da parte dei nonni in caso di esclusione

delle graduatorie sarebbe ridotto”.

Il gruppo PD chiede quindi al Comune quanti bambini rimarranno fuori dalle graduatorie per via della mancanza di personale e se è intenzione dell’Amministrazione procedere con nuove assunzioni.

Monica Sambo

capogruppo PD

