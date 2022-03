“Arsenale di Venezia: da strategico a ‘luogo inutile’, con tutti i veneziani che devono trasferirsi…”. Lettere

Da luogo strategico, a “Luogo inutile” o non luogo per dirla come i grandi urbanisti, oppure buco nero….Altro sinonimo dei grandi pensatori…..

Non credo sia colpa del sindaco Brugnaro, ma della intelligenza veneziana che dal dopoguerra ad oggi, non ha trovato, cercato e non si è impegnata ad una soluzione intelligente per la conversione dell’arsenale.

Conversione a tutela della Città e dei Veneziani !!!

Ricordo che tanti veneziani, dagli anni settanta in poi, hanno dovuto trasferirsi in terra ferma (campagna) per sfratti o rincaro degli affitti.

Chi di voi sa o percepisce quanto sia vasta l’area dell’arsenale e quante possibilità abbia questa zona di Venezia ad essere convertita e utilizzata dai veneziani….quelli veri….

Alberto

(lettera firmata)