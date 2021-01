Trovato in albergo, doveva scontare 4 anni di carcere: arrestato

La polizia lo trova in albergo, doveva scontare 4 anni di carcere. E’ successo a Mestre questa mattina, 2 gennaio 2021, gli agenti della polizia hanno rintracciato un uomo che era colpito da un ordine di carcerazione per la durata di un anno e quattro mesi.

Continua così l’azione di prevenzione e di contrasto dell’UPGSP di Venezia al fenomeno dei reati predatori.

Questa mattina la Volante ha arrestato un soggetto, ricercato e condannato per furto e furto aggravato, che

è così finito in carcere.

Si tratta di un cittadino italiano di 53 anni su cui gravava un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia.

L’uomo è stato rintracciato dalle pattuglie in un albergo a Mestre, dove aveva preso alloggio.

Per lui sono scattate le manette; accompagnato in carcere questa mattina, dovrà scontare la pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

