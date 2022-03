Armi per Zelensky in arrivo, le ha spedite Johnson (GB)

Nuova conversazione fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier britannico Boris Johnson nel quadro di una linea diretta telefonica pressoché quotidiana fra i due dall’inizio dell’invasione russa.

I due leader si sono sentiti in mattinata, ha riferito Downing Street, per fare il punto della situazione bellica, ma anche dei “negoziati in corso” tra Kiev e Mosca.

BoJo ha “reiterato il pieno sostegno del Regno Unito all’Ucraina”, ha precisato un portavoce, e ha aggiornato l’interlocutore “sull’ulteriore aiuto letale” britannico in arrivo in termini di armamenti definiti ripetutamente da Londra “difensivi”.