Appuntamento elettorale. Martedì a Mestre presentazione candidati e nuova sede del prof. Zecchi

Martedì 25 agosto, alle 11.30, in Calle Corte Legrenzi (civico 21), a Mestre, si terrà la conferenza stampa per presentare la lista di candidati e delle associazioni a sostegno del professor Stefano Zecchi, candidato sindaco per il Partito dei Veneti, nella corsa a Ca’ Farsetti.

Oltre ai candidati saranno presenti il prof. Zecchi e l’avvocato Alessio Morosin.

Con l’occasione sarà inaugurata la nuova sede del Partito dei Veneti.