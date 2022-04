A Venezia 20mila “posti letto abusivi” ma i social li giustificano

A Venezia esisterebbero quasi 20.000 posti letto abusivi.

Quella che fino a poco fa pareva una maldicenza ha trovato conferma nei dati ufficiali del Comune sull’affluenza di Pasqua.

Nelle notti di venerdì, sabato e domenica pasquali, infatti, la “Smart Control Room” del Tronchetto ha contato più di 100.000 turisti pernottanti a fronte dei “soli” 81.849 posti letto disponibili. O meglio, “dichiarati”.

Numeri che hanno spiazzato più di qualche lettore, soprattutto chi già seguiva con apprensione il moltiplicarsi delle attività ricettive convincendosi, forse, di “non essere aggiornato” sulle cifre più recenti.

Ma i dati in realtà dicono altro: nell’intero Comune di Venezia, sommando Centro Storico, Isole e Terraferma, sono attualmente registrati 32.562 posti letto alberghieri più 49.287 nelle “locazioni turistiche” per un totale di 81.849.

Come mai alle 4:00 di notte di venerdì, sabato e domenica le celle telefoniche segnalavano la presenza di oltre 100.000 non-residenti?

Sono quasi 20.000 in più della piena capacità ricettiva.

A lanciare il sasso è un articolo, pubblicato sul Corriere del Veneto, che ha parlato di cifre al ribasso in quanto “chi non ha il cellulare (come i bambini) o chi lo tiene spento sfugge al controllo” .

Chi sono, dunque, queste decine di migliaia di “fantasmi” ma soprattutto dove dormivano?

Escludendo che abbiano passato le notti all’addiaccio, sono tutti “famigliari” e “amici” dei residenti?

Hanno tutti alloggiato “gratuitamente” o c’è la possibilità – come riportato nell’articolo – che “qualcuno abbia cercato di assicurarsi un guadagno esentasse”?

Il comandante della polizia locale, Marco Agostini, ha annunciato delle “verifiche sulla congruità dei dati” mentre la Guardia di Finanza “riprenderà i controlli” sulle attività ricettive. Perché, oltre a rovinare un settore, i “letti fantasma” rappresentano un danno per l’intera città, visto che su quei soggiorni non vengono pagate le imposte.

Ma non tutti hanno reagito con sdegno, anzi: sono tanti gli utenti social che sminuiscono o addirittura giustificano l’abusivismo. A cominciare da “Daniele” che definisce l’articolo “delirante” viste le tante “attività che chiuderanno e dovranno sfamare le famiglie”.

A fargli eco “Antonella”, “ex commerciante”, che aggiunge: “dopo due anni di pandemia un po’ di nero ci vuole” perché “le bollette luce e gas vanno pagate” scagliandosi contro la Guardia di Finanza, rea – parole sue – “di voler infliggere un “massacro finale”.

Della stessa idea anche “Simone”, per il quale dopo non aver dato “alcun ristoro” le istituzioni avrebbero “proprio un bel coraggio” ad indagare.

“Sonny” scrive “lasciateli vivere” mentre Marco si appella al diritto alla “privacy” invitando i turisti a “tener spento il cellulare”.