L’app per farmacie e traffico ora con la sezione info covid: WebMapp Venezia

WebMapp Venezia, l’app per farmacie e traffico ora anche con una sezione dedicata alle informazioni sull’emergenza coronavirus. Cresce nella veste grafica ma anche nella fruibilità WebMapp Venezia l’applicazione gratuita sviluppata in house dalla Città Metropolitana di Venezia per tutti i dispositivi mobili Android e IOS.

L’applicazione digitale studiata e realizzata assieme ai comuni del territorio provinciale è pensata per chi vuole muoversi e avere informazioni dell’area metropolitana di Venezia. Nell’ultimo aggiornamento disponibile è stata sostanzialmente rinnovata nella veste grafica migliorando la fruibilità degli strumenti di navigazione e arricchita nell’operatività con alcune nuove implementazioni.

Tre le voci inserite e già attive: quella che riguarda le limitazioni del traffico, una sezione Info Covid19 e la terza sulla presenza delle farmacie sul territorio.

TRAFFICO

La sezione che riguarda le imitazioni del traffico si traduce in una funzione che riporta la mappa di percorribilità stradale dei comuni dell’agglomerato di Venezia, Chioggia e San Donà di Piave zone soggette a limitazioni del traffico dipendenti dal bollettino che ARPAV emette in funzione del livello di inquinamento atmosferico rilevato. Il sistema determina il blocco delle strade in relazione al livello di inquinamento riportato dal bollettino settimanale (Rosso, Arancione o verde), alla classe di emissione del veicolo e alle limitazioni imposte dai comuni che aderiscono al progetto, evidenziando in rosso le tratte non percorribili e lasciando in bianco le strade su cui è consentito l’accesso. Per individuare i percorsi accessibili è sufficiente inserire il proprio modello di auto e automaticamente si colorerà la mappa del comune o della strada interessata.

INFO COVID

La sezione Info Covid propone un report con alcune informazioni utili ai cittadini del territorio per affrontare l’emergenza sanitaria attualmente in corso ed è collegata tramite alcuni link a quanto c’è da sapere riguardo ai Dpcm del Governo, alle indicazioni delle Ulss e alle ordinanze della Regione Veneto.

FARMACIE

La terza sezione riguarda, infine, le farmacie con un nuovo livello informativo che consente la consultazione immediata delle farmacie di turno presenti in tutto il territorio della provincia Venezia. Grazie alla collaborazione tecnica sviluppata con l’Ordine dei Farmacisti di Venezia sono state realizzate delle procedure che consentono di mantenere costantemente aggiornati i dati, riportando nella App orari e turni in tempo reale, sia nei giorni feriali che nei weekend.

“WebMappVenezia” è un progetto voluto dal sindaco e coinvolge direttamente i singoli comuni del territorio metropolitano che hanno collaborato attivamente per la raccolta e l’assemblaggio delle informazioni che, poi, sono state inserite nell’Applicazione che si propone come strumento innovativo ad uso e beneficio di residenti e turisti. L’obiettivo è implementare sempre di più i dati che i singoli Comuni mettono online, in forma multicanale, per promuovere la fruibilità del territorio, sia dal punto di vista dei servizi che da quello turistico fino al trasporto pubblico, alla residenza e alle iniziative di carattere culturale.