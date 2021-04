Qual è il tuo atto di resistenza? Fotonotizia

Qual è il tuo atto di resistenza? Un lenzuolo bianco che riporta queste parole in rosso, appeso tra gli alberi dell’isola di Sant’Elena di Venezia. Attorno, un gruppo di giovani con teli, qualche zaino e una chitarra, una scatola di cartone che riporta la scritta “libera espressione”.

L’immagine ci arriva da una lettore che scrive: “Facile immaginare che questi giovani volessero dare un messaggio per le riaperture della zona gialla in occasione della giornata del 25 aprile, festa di San Marco e anniversario liberazione d’Italia, festa nazionale che celebra la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Quello che purtroppo non capiscono – prosegue il residente – è che il covid non è uno scherzo, e se per zona gialla e riaperture si intende un nuovo “libera tutti” nel giro di pochi mesi ci ritroveremo nella stessa situazione dello scorso autunno”.

“Comprensibile la voglia di tornare alla normalità che abbiamo tutti – prosegue il residente – ma in questo week-end molte persone hanno anticipato le aperture di lunedì con assembramenti e pic-nic, se pur all’aperto, in barba alle regole, quando invece occorre fare ancora molta attenzione”.