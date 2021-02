Anziana costretta a chiudersi in camera per non prenderle dal figlio.

Atteggiamenti violenti e vessatori che andavano avanti da anni, finché la donna di 84 anni ha deciso di sporgere denuncia.

Così, nel pomeriggio di ieri, 16 febbraio 2021, i carabinieri della Stazione di Stra, in provincia di Venezia, hanno dato esecuzione ad ordinanza di applicazione della misura

cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un 47enne del luogo.

Il provvedimento è stato emesso in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia dal Gip del Tribunale di Venezia.

Infatti, sono stati raccolti gravi e concordanti indizi

in merito a condotte violente e vessatorie perpetrate dall’uomo nei confronti della madre 84enne.

La donna nei mesi scorsi ha deciso di sporgere denuncia alla Stazione di Stra, raccontando di essere vittima del figlio fin dall’anno 2016.

In particolare, molte volte, l’anziana è stata costretta a

rifugiarsi all’interno della propria stanza, per rimanervi chiusa dentro fin quando l’uomo non abbandonava l’abitazione.