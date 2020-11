Antonella Elia: il fidanzato Pietro Delle Piane, l’aborto e la vita privata

È tornata alla ribalta come opinionista del Grande Fratello VIP, ma la carriera di Antonella Elia partì negli anni ’80 con alcuni spot per prodotti di igiene e bellezza. Nel 1990 partecipò a La Corrida di Corrado venendo confermata anche nel 1991, 1993 e 1994. Nel 1992/1992 prese parte alla prima edizione di Non è la Rai e dal 1993 al 1996 affiancò Raimondo Vianello nella conduzione di Pressing. Dal 1994 ebbe un importante sodalizio con Mike Bongiorno che la scelse come spalla in numerosi programmi come Bravo, Bravissimo e La Ruota della Fortuna. Nel nuovo millennio si rilanciò come concorrente di reality come L’Isola dei Famosi (2004, 2012), Pechino Express (2017) e la quarta edizione del Grande Fratello VIP (2020) dove arrivò alla finale.

Nell’estate 2020 l’abbiamo vista a Temptation Island con il suo attuale fidanzato Pietro Delle Piane, ma qual è la vita privata della 57enne soubrette? Ha avuto altre storie in passato?





Antonella Elia e l’aborto a 26 anni

A 26 anni Antonella Elia ebbe il suo rimpianto più grande: un aborto confessato solo nel 2018. “Non ne ho mai parlato ma è ora di liberarmi di questo peso – disse al settimanale Chi – non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei costruito nulla. Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorto contro. Ero giovanissima, lavoravo a La Corrida con Corrado, e così ho segnato la mia vita. Mi sento incompleta per non aver realizzato una cosa così bella”.

Nel 2010 confidò a Vero: “Non va tutto bene nella mia vita. Non so se avrò mai un figlio. Non ho un uomo degno di restare con me a lungo. È da un anno che non faccio l’amore. Per farlo così tanto per farlo, non mi interessa. Se non arriverà l’uomo giusto farò la missionaria” mentre il sito Newnotizie riporta una sua dichiarazione del 2011: “Gli uomini mi hanno sempre sfruttata per il loro tornaconto”.

Antonella Elia e il fidanzato Andrea

Nel 2012, subito dopo la sua seconda partecipazione a L’Isola dei Famosi, si diffusero voci sulla sua presunta omosessualità. Ma la Elia replicò a Vip: “Le donne mi piacciono moltissimo, ma non ho mai avuto rapporti fisici con donne, nemmeno un bacio. Ho un amore platonico con un uomo, Andrea, che lavora su un’isola in Kenya: non vedo l’ora che torni per viverlo da vicino!”. Spulciando gli archivi di gossip si scopre come questo “Andrea” fosse il manager di un resort di lusso sull’isola di Chale dove la Elia ha festeggiato a novembre 2012 il suo 49esimo compleanno.





Antonella Elia e Fabiano Petricone

Dal 2013 al 2018 Antonella Elia è stata fidanzata con il docente e scrittore abruzzese Fabiano Petricone. La relazione finì, a quanto pare, per volere della showgirl: “È che non ho più una passione, è come un fratello per me – dichiarò nel 20020 a Vanity Fair – Anche se Fabiano resta un amico ed è l’uomo più intelligente che abbia incontrato. Ma non ho più neanche voglia di uscire. A cinquant’anni si è posati: non c’è più la furia degli ormoni e chi capita capita. Sono single per scelta. E sogno una casa in campagna. A raccogliere pesche ed albicocche. Guardando volpi e cinghiali”.

Pietro Delle Piane, attuale fidanzato di Antonella Elia

Nel 2020 Antonella Elia ci ripensò e scelse come fidanzato l’attore e doppiatore Pietro Delle Piane, nato nel 1963 e conosciuto per la sua partecipazione a Il papa buono, Quo Vadis Baby e Incantesimo. Oltre a una storia con Fiore Argento, sorella di Asia e figlia di Dario, nel suo passato ci sarebbe un figlio anche se non è chiaro da quale relazione. Durante la partecipazione della showgirl al Grande Fratello VIP fu pizzicato da Nuovo mentre abbracciava la sua ex. Lui si giustificò spiegando:





“nella prima foto ho la faccia statica, le stavo raccontando quanto io sia innamorato di Antonella. Nella seconda mi sorreggeva perché senza Antonella io sto male”. L’attore entrò in Casa e disse alla Elia: “Amore mio, è tutta una montatura: sono braccato ovunque dai paparazzi, ho incontrato Fiore per lavoro perché Dario sta preparando tre nuovi progetti”. La querelle si concluse con un bacio che Signorini faticò a interrompere.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island

Nel luglio 2020 Antonella Elia e Pietro Delle Piane si presentarono come coppia a Temptation Island ma durante il falò di confronto lei lo lasciò. “Ti amo ma mi fai schifo – disse al fidanzato – Risentiamoci tra sei mesi o un anno quando imparerai a non perdere il controllo”. L’attore aveva dichiarato ai concorrenti di aver baciato una tentatrice, “un bacio innocente” che però non aveva convinto Antonella. Anche la valletta dal canto suo aveva ammesso di sentire di nascosto il suo ex Fabiano Petricone. “Poi dopo cancello i messaggi e le chiamate” aveva detto a un corteggiatore, aggiungendo “Le nostre litigate sono quasi sempre per Fabiano, tanto non cambierà mai il mio affetto per lui. Pietro non può impormi di fare una cosa”.

Dopo Temptation Island

Dopo il programma Pietro si presentò con un mazzo di rose rosse. Antonella si mostrò disponibile ad accettare il pentimento sostenendo che “gli errori di Pietro forse potrebbero essere stati scatenati proprio da alcune sue affermazioni”. A distanza di dieci giorni, però,





la soubrette tornò sui suoi passi dichiarando di “non essere ancora pronta a perdonare Pietro“. “Non ha ferito solo me, ma tutto un genere” – ha scritto alla redazione di Temptation Island – “Perdonare non è sintomo di debolezza e io so che Pietro è anche altro, non solo la persona che abbiamo visto in tv” riservandosi tuttavia di cambiare idea nel futuro ma di farlo “liberamente”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane oggi

Ad ottobre 2020 Antonella Elia ha ripreso a vedere Pietro Delle Piane. “Ci stiamo frequentando di nuovo, ma in modo diverso – ha detto in un’intervista a Confidenze – non conviviamo più e non ho rimesso il suo anello. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi”.

Secondo Nuovo TV, Pietro sarebbe ancora il fidanzato di Antonella ma avrebbe ricevuto l’ultimatum “Se non mi sposi, ci lasciamo”. Come andrà a finire?

