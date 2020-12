Anna Falchi, il fidanzato Andrea Ruggieri, l’ex marito, la figlia e la vita privata

sponsor

Anna Falchi (all’anagrafe Anna Kristiina Palomäki Falchi) è nata nel 1972 a Tampere (Finlandia) da madre scandinava e padre italiano. Nel 1989 partecipò a Miss Italia classificandosi seconda e vincendo la fascia di Miss Cinema. La consacrazione arrivò nel 1992 quando fu scelta da Federico Fellini per uno spot della Banca di Roma nel quale recitò al fianco di Paolo Villaggio. Seguirono pellicole e programmi tv che la incoronarono sex-symbol degli anni ’90 e 2000. Nella sua vita privata ci sono sei compagni, un matrimonio nel 2005 e una figlia, Alyssa, nata nel 2010. Quali sono stati i suoi partner? Ma soprattutto: chi è l’attuale fidanzato di Anna Falchi?

Anna Falchi e Fiorello

A metà anni ’90 Anna Falchi fu fidanzata con Fiorello, arrivando tra il 1994 e il 1996 a condividere una casa a Milano. “Io ero giovanissima – ha ricordato a Vieni da Me – gli ho completamente donato me stessa ed ero corrisposta. Conservo tutte le sue lettere, tutti i suoi bigliettini romantici. È stato l’uomo che mi ha amato di più, un grandissimo poeta”.

Ma la storia riservò delle ombre: “Lui è siciliano, molto possessivo, estremamente geloso. Purtroppo alla fine ho scoperto che chi mal pensa mal fa”. Anna Falchi si trovava Roma per girare “Giovani e belli” di Dino Risi: per fare una “sorpresa” al compagno prese un aereo e andò a trovarlo a Milano. Una volta entrata nell’appartamento, però, l’avrebbe sorpreso con un’altra: da allora non si sarebbero più visti né sentiti.

Anna Falchi e Max Biaggi

Tra il 1998 e il 2000 il fidanzato di Anna Falchi fu il pilota motociclistico Max Biaggi. “Max era tutto quello che io fino a quel momento mi ero negata – raccontò a Caterina Balivo – disciplina, rigore e serietà. Ma era anche troppo concentrato sul suo lavoro, tutta la sua vita era del resto centrata su sé stesso. Non mi corteggiava e non mi esaltava come donna. Io volevo di più!”. Ma a differenza di Fiorello, la soubrette lo sentirebbe ancora “due volte l’anno”. Nel 2020 i due si sono rivisti in una diretta Instagram sul canale del campione scambiandosi complimenti e rievocando i bei momenti passati. “Sei un sole tra i girasoli” gli ha detto lei, “torniamo insieme nella terza età” ha risposto lui, con la showgirl che ha concluso “visto che si parla d’amore ti mando un cuore”.





Anna Falchi e Filippo Inzaghi

Secondo Gossip.it, dopo la rottura con Max Biaggi la showgirl avrebbe frequentato Filippo Inzaghi. “Il compleanno del giocatore – si legge nel sito – festeggiato al Papero di Porto Cervo ha consentito le prime effusioni tra la soubrette, madrina della serata, e l’attaccante. Un bel tris di fidanzati famosi per Anna Falchi, dopo Fiorello e Biaggi”. Cercando in rete, però, le notizie sono brevi e frammentarie.

Anna Falchi e l’ex marito Stefano Ricucci

Ben più corpose le cronache del liaison tra Anna Falchi e Stefano Ricucci, l’imprenditore romano finito nell’occhio del ciclone per lo scandalo “Bancopoli”. Il 9 luglio 2005 i due arrivarono a un matrimonio che Wikipedia definisce “sontuoso e di rilevanza nazionale” a Villa Feltrinelli nell’Argentario.

“I problemi sono sorti durante il viaggio di nozze quando è esploso il caso mediatico di cui molti si ricordano – ha confidato la showgirl a Vieni da me





– Ne ho pagato le conseguenze per tanto tempo: sono finita coinvolta in cose più grandi di me. Vigliaccamente non me la sono sentita di mandare avanti questa storia” E ancora: “Ho subito un massacro mediatico. Vivevo nascosta. Ho sofferto. Ho vissuto momenti terribili”.

La coppia si separò nel 2007 per divorziare nel 2011.

Anna Falchi, Denny Montesi e la figlia Alyssa

Nel 2008 Anna Falchi fu fidanzata con l’imprenditore riminese Denny Montesi, proprietario di locali notturni e di imprese di energia rinnovabili. Il 28 ottobre 2010 nacque Alyssa, ma già a novembre la doccia fredda: “Tra me e il padre di mia figlia le cose vanno malissimo – dichiarò a Diva e Donna – il nostro rapporto in questo momento è interrotto”.

Sui motivi della separazione la showgirl è stata chiara: “Io e lui litighiamo continuamente e su tutto. Abbiamo modi di pensare diversi e stili di vita diversi. C’è proprio incompatibilità di carattere“.

Una diversità che la Falchi sperava di appianare con l’arrivo di Alyssa ma “un figlio se non unisce, divide”. “L’unica cosa che mi consola – ha concluso – è che la bambina è ancora troppo piccola per capire. E comunque quel che è certo è che Denny come padre c’è e ci sarà sempre, non gli impedirò mai di vedere Alyssa”.

Andrea Ruggieri, attuale fidanzato di Anna Falchi

L’attuale fidanzato di Anna Falchi è Andrea Ruggieri, giornalista, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa.

La showgirl l’avrebbe incontrato nel 2010. “Ci siamo conosciuti attraverso la radio – ha detto a Novella 2000 – lavoravo a Rtl a Onorevole Dj con Pierluigi Diaco che quell’anno fece Unomattina Estate. In radio fu sostituito da Federico Vespa, figlio di Bruno. Una sera venne il cugino di Federico, appunto Andrea Ruggieri. Ci siamo conosciuti così. Ognuno aveva la sua vita, io ero incinta. Poi ci siamo rivisti a cena da amici comuni, col tempo è nata un’amicizia, poi altro”. A dicembre 2010 ci fu il loro primo bacio, paparazzato a Roma dal settimanale Chi, al quale seguì un “ripensamento”: nel gennaio 2011 la soubrette tornò con Denny Montesi.





Il ritorno di fiamma con Denny Montesi

“Dopo il parto ci sono stati momenti di grande tensione tra me il mio fidanzato – spiegò la Falchi a Barbara D’Urso – dovuti forse anche ai miei sbalzi ormonali. Si litigava troppo. Quando dopo la nascita di Alyssa ho rilasciato la prima intervista ho voluto dire la verità. Ho detto che era finita, ma in realtà dopo tre giorni eravamo tutti e tre a passeggio per la Romagna”.

Alla domanda “Ma allora state insieme?” la showgirl rispose “Sì. E sono consapevole di quello che dico”. E il bacio con Andrea Ruggieri? “Un normale saluto tra amici”.

Tempo qualche mese e si riavvicinò al giornalista: da allora fanno coppia fissa.

Anna Falchi e il matrimonio

Anna Falchi e Andrea Ruggieri tuttora non convivono: “Andrò a convivere solo dopo le nozze – aveva spiegato a Novella 2000 – non c’è bisogno per forza del matrimonio, che anzi può risultare un vincolo pesante. Oggi preferisco la spontaneità di un rapporto cresciuto nel tempo, se le cose ingranano, dopo tanti anni che uno sta insieme, non serve cambiare gli equilibri. Le nozze potrebbero addirittura rovinare”.

Sembra però esserci uno spiraglio. Ospite di Un giorno da Pecora su Radio 1, la soubrette ha rivelato come la pandemia abbia congelato la sua situazione intima “per adesso tutto sospeso, niente s***o come a marzo ed aprile. Ci vediamo con le dovute cautele, ma quando andremo a vivere insieme…”.

Come finirà tra Anna Falchi e il fidanzato Andrea Ruggieri? Ci sarà il tanto atteso matrimonio?

Marie Jolie