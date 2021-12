Ecco cosa si prova ad andar via dalla Venezia in cui si è nati. “Le lacrime durante il trasloco”. Lettere

In risposta alla lettera: “Venezia è patrimonio del mondo e non appartiene ai veneziani di adesso”.

Di G.A. & D. Pugiotto

La marsaria

Quela matina del febraro sesantaoto

Xe ga Liga la barca del Mario in fondamenta, e col careto del osto, che spussa de vin

Go’ porta’ via co i mobili vinti ani de Zuecca.

Pioveva quela matina,

L’aqua se insembrava a le lagrime

Fin che i brazzi forti dei amici

Caricava el topo

Mi me vardavo in giro,

Cercavo no so cosa,

Forse na parola,

Forse n’anema che me dasse la man.

E La vecia me diseva,

Par un Zuecchin che va’

Cossa ti vol che sia,

A Mestre ti ga’ el termo,

No ghe xe umidita’,

Ti xe arente lavoro,

Ti ga’ manco da far.

E la rabia dentro magnava le buele

E la vogia de Cigar, de spacar tuto,

Col topo se ga ‘ mola’,

Go’ cala’ la zucca e so’ NDA via,

Lassando la me zente

E na tera che sento ancora mia.

E da qui partiva la morte de Venezia

Politica

Magna schei

Fioi de baldracche

Cialtroni ciarlatani sindaci che El so serveo sta su un coriandolo e vanza spazio, se ga venduo a lobby associazioni a delinquere.

Ga’ fatto e fa de Venezia “Gardaland”

Lagrime amare