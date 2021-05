Amazon apre a Venezia: a ottobre nuovo deposito a Marghera. Ultima ora

Amazon apre a Venezia.

Il più grande operatore di vendite online ha annunciato l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Venezia. Si tratterà di un ‘magazzino operativo’ che aprirà nel prossimo autunno con l’intento di servire i clienti residenti nella città lagunare e zone limitrofe.

Si parla di un deposito di oltre 11.430 metri quadrati, in cui saranno creati oltre 20 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Amazon Logistics, inoltre, lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna i quali assumeranno 50 autisti a tempo indeterminato.

Il nuovo deposito di smistamento, nell’area di Porto Marghera, sarà interamente isolato termicamente, secondo le norme italiane e le tipiche condizioni climatiche che caratterizzano la provincia di Venezia, e sarà realizzato per raggiungere il livello Gold della certificazione Leed.

Saranno installati pannelli solari fotovoltaici sul tetto che produrranno 90 kWp di energia elettrica, e il magazzino e i cortili esterni utilizzeranno l’illuminazione a Led.

Verranno inoltre realizzate aree verdi con alberi e piante locali, come da progetto condiviso e concordato con il Comune di Venezia.

Amazon “green” a tutti gli effetti, dato che disporrà di 100 punti di ricarica elettrica per le auto dei dipendenti e 554 punti di ricarica elettrica per furgoni.

Sarà inoltre installato un sistema Bms che aumenterà l’efficienza della gestione energetica di tutti i sistemi del magazzino e dei cortili esterni.

A partire da oggi sono aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto, a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs.

Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane.

Amazon offre ai nuovi dipendenti un inquadramento di quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica, con un salario d’ingresso di 1.550 euro lordi, con benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni.

Amazon offre anche ulteriori opportunità come il programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali per quattro anni.

I corrieri saranno assunti da fornitori di servizi di consegne al livello G1 del Contratto Trasporti e Logistica, con un salario d’ingresso di 1.644 euro lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, oltre a 300 euro netti mensili come indennità.