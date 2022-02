Amadeus: “Se prendo il Covid non c’è un piano B”

“Non c’è un piano B: se prendo il Covid, restiamo tutti qui” a Sanremo 2022 “per altri dieci giorni…”. Lo dice con il sorriso e con scaramanzia Amadeus, oggi che parte la prima serata del Festival che si dipanerà fino a sabato notte, quando sarà in realtà già domenica.

“Sicuramente non finiremo subito dopo la mezzanotte, si andrà avanti almeno fino all’una e mezza”, è la previsione, una promessa che potrebbe anche suonare come una benevola ‘minaccia’.

“Mi auguro che sarà il festival della gioia” afferma; e la presenza fra gli ospiti di Fiorello e di Checco Zalone, in tal senso, promette bene.

Amadeus ha potuto tirare un grande sospiro di sollievo quando Fiorello ha dato la sua adesione.

Lo showman siciliano era rimasto in forse fino all’ultimo momento. “Anche io fino all’altro giorno non avevo nessuna certezza – assicura Amadeus -. Poi, Ciuri mi ha detto ‘cornutazzo, ma davvero credevi che ti avrei lasciato da solo?’ Ci contavo, io sono come un martello pneumatico, l’ho stressato fino al sì finale. Nel caso, avevo preparato una sua sagoma e me la sarei portata appresso sul palco dell’Ariston!”. A mancare, saranno gli ospiti internazionali. “Servono accordi mesi prima, da conciliare con le loro tournée e con le notizie sulla pandemia del Covid: ci abbiamo provato, ma è difficile per non dire impossibile averli in questo periodo”, spiega.

Stasera a Sanremo inizia dunque la prima serata della 72ma edizione del Festival della canzone italiana: 12 big in gara, il ritorno dei Maneskin, la dance dei Meduza, la sorpresa Berrettini e naturalmente Fiorello.

C’è l’incubo Covid, ma non si parlerà di pandemia: parola di Amadeus.