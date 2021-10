All’Ateneo Veneto di Venezia riprendono gli incontri della domenica

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Riprendono gli “Incontri della domenica mattina” dell’Ateneo Veneto e il primo incontro del nuovo ciclo è dedicato al ricordo dei fratelli Santillana, artisti del vetro e eredi della straordinaria famiglia Venini.

Il film di Gianluigi Calderone, di cui verrà proiettata la seconda parte, è un racconto attraverso il ricordo di coloro che sono stati tutti i protagonisti della Venini, un’industria da sempre sinonimo di artigianato artistico made in Italy.

Per disegnare cronologicamente le tappe più importanti della storia dell’azienda e del suo fondatore, Paolo Venini, il regista ha creato un percorso mnemonico attraverso i contributi della figlia Laura Venini Hillyer, dei nipoti Laura e Alessandro Santillana, degli studiosi Marino e Rosa Barovier, di maestri vetrai come Bepi Toso Fei e Lucio Moretti, e di architetti come Carlo Scarpa, Bruno Zevi, Francesco Da Rin e Massimo Vignelli.

Gli Incontri della domenica mattina

I SANTILLANA

Regia di Gianluigi Calderone (produzione RAI 2010)

Proiezione della seconda parte del documentario “Casa Venini”, dedicato alle figure di Alessandro e Laura Diaz de Santillana

Saluto di Gianpaolo Scarante, Presidente dell’Ateneo Veneto

Introducono Elisabetta Cichellero e Michela Gambillara

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Si entra solo con Green pass