All’Ateneo Veneto Corso di Storia Veneta dedicato a Venezia

Mercoledì 12 gennaio inizia il Corso istituzionale di Storia Veneta dell’Ateneo Veneto, che anche nel 2022 è dedicato interamente a Venezia, nel solco delle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione.

Dopo il Corso del 2021, il cui focus erano le origini della città, quest’anno gli incontri sono stati ideati per raccontare alcuni “eventi chiave” che hanno costituito momenti cruciali, svolte decisive per la storia di Venezia, nel lungo periodo che va dal XIII al XIX secolo.

Diretto dal professor Alfredo Viggiano (Università di Padova) il Corso si tiene in presenza nell’Aula Magna dell’Ateneo Veneto, in Campo San Fantin, ogni mercoledì dal 12 gennaio al 2 febbraio alle ore 17.30.

Studiosi ed esperti della materia illustreranno alcune tappe che furono fondamentali per la storia della città ma anche – è necessario precisarlo – per i territori interessati alla sua espansione economica e commerciale, politica e militare.

Guerre, battaglie, sconfitte rappresentano un angolo di lettura privilegiato per cogliere le diverse prospettive e le differenti dimensioni temporali attraverso cui quegli eventi possono essere ricostruiti e narrati.

L’immediatezza degli accadimenti è restituita, nella sua evidenza drammatica ed emotiva, nelle parole dei testimoni presenti; la loro ricezione, nel tempo breve dei contemporanei, è rappresentata in cronache e poemi, testimonianze iconografiche e invenzioni architettoniche; infine, nella durata più lunga dei decenni e dei secoli, nelle più diverse rielaborazioni storiografiche e artistiche.

Ad essere prese in considerazione dunque saranno alcune date celebri: il 1204, la conquista di Costantinopoli nel corso della quarta crociata, il momento di massima espansione del colonialismo veneziano; il 1509, la sconfitta di Agnadello nel corso delle guerre d’Italia e la perdita, in conseguenza della drammatica battaglia, dello stado da terra costruito a partire dalla metà del XIV secolo; il 1571, la vittoria di Lepanto, uno dei momenti del secolare conflitto con l’Impero ottomano per il controllo del Mediterraneo, che assumerà il profilo di una data capitale; il 1797 – la fine della Repubblica aristocratica e l’instaurazione della Municipalità democratica – e il 1848 – la rivoluzione democratica, momento locale di una più ampia vicenda europea – che costituiscono per una città, tenacemente arroccata nel suo mito, il confronto con la modernità.

Mercoledì 12 Gennaio 2022

Introduzione al Corso del direttore Alfredo Viggiano (Università Di Padova)

a seguire

Costantinopoli 1204

Giorgio Tagliaferro (Warwick University)

Mercoledì 19 Gennaio 2022

Agnadello 1509

Luciano Pezzolo (Università Ca’ Foscari Venezia)

Mercoledì 26 Gennaio 2022

Lepanto 1571

Walter Panciera (Università Di Padova)

Mercoledì 02 Febbraio 2022

1797 e 1848

Michele Gottardi (Ateneo Veneto)

Le lezioni saranno successivamente disponibili sul canale YouTube di Ateneo Veneto.