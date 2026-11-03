Fisichella elogia Kimi Antonelli: talento evidente fin da bambino

L’ex pilota di Formula 1 Fisichella ha messo sotto i riflettori Kimi Antonelli, sostenendo che il giovane rappresenta il campione che il circuito aspettava e che saprà far sognare a lungo gli appassionati.

Nell’intervista pubblicata su Repubblica il 3 novembre 2026, Fisichella ricostruisce il primo incontro con Antonelli: lo conobbe quando era ancora bambino e, già allora, si capiva che possedeva qualcosa in più rispetto agli altri.

L’articolo, firmato da Alessandra Retico, è disponibile sul sito ed è accompagnato dalla modalità di ascolto riservata agli abbonati premium. Il pezzo è indicato con un tempo di lettura di circa due minuti.