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HomenotizieFisichella elogia Kimi Antonelli: talento evidente fin da bambino

Fisichella elogia Kimi Antonelli: talento evidente fin da bambino

L’ex pilota Fisichella, in un’intervista a Repubblica del 3 novembre 2026, definisce Kimi Antonelli il talento atteso e ricorda il suo valore già da bambino.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’ex pilota di Formula 1 Fisichella ha messo sotto i riflettori Kimi Antonelli, sostenendo che il giovane rappresenta il campione che il circuito aspettava e che saprà far sognare a lungo gli appassionati.

Nell’intervista pubblicata su Repubblica il 3 novembre 2026, Fisichella ricostruisce il primo incontro con Antonelli: lo conobbe quando era ancora bambino e, già allora, si capiva che possedeva qualcosa in più rispetto agli altri.

L’articolo, firmato da Alessandra Retico, è disponibile sul sito ed è accompagnato dalla modalità di ascolto riservata agli abbonati premium. Il pezzo è indicato con un tempo di lettura di circa due minuti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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