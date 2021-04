Zaino lasciato sul monumento ai caduti: allarme bomba e traffico interrotto

Zaino lasciato sul monumento ai caduti: allarme bomba.

Questa mattina, 24 aprile 2021, alcuni passanti hanno notato uno zaino abbandonato sopra al monumento ai Caduti di tutte le guerre a Tessera, in provincia di Venezia, in via Asti, ed è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine per il timore di un ordigno esplosivo all’interno della borsa.

Poco dopo, alle 10:30, sono stati chiamati sul posto i vigili del fuoco, in supporto alla polizia di stato.

La situazione: lo zainetto era stato depositato sopra il monumento ai Caduti di tutte le guerre e nessuno ne reclamava la proprietà.

Sul posto sono giunti gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco, accorsi con tre squadre coordinate dal funzionario di guardia.

Durante le operazioni di avvicinamento alla borsa del robot teleguidato, il traffico veicolare lungo la strada statale Triestina è stato interrotto.

Gli artificieri hanno bonificato lo zaino che è risultato essere pieno di indumenti, probabilmente di una persona senzatetto.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore circa.