Allarme bomba a Venezia per oggetto non identificato, evacuato Tribunale di Rialto

Allarme bomba a Venezia, rivelatosi poi fortunatamente falso allarme.

La polizia ha ricevuto una segnalazione telefonica in merito alla presenza di un oggetto non meglio identificato.

La localizzazione dell’oggetto nei pressi del Ponte di Rialto, dove ha sede il Tribunale Civile.

In pochi attimi è scattato il protocollo di emergenza.

Gli agenti, in via precauzionale, hanno deciso di evacuare anche lo stabile ai piedi del ponte che ospita una delle sedi del tribunale.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri.

Dopo attenta perlustrazione sono rientrati perché non è stato trovato alcun oggetto sospetto nella zona segnalata.