Si addormenta con il phon acceso che prende fuoco: morto 37enne di Padova

Una tragedia dai contorni incredibili. Una terribile disgrazia è costata la vita ad un 37enne di Padova.

Alessandro Paronitti, 37 anni, di Curtarolo, stava dormendo. Il suo phon, secondo la ricostruzione, era acceso e si sarebbe surriscaldato andando in cortocircuito.

Ancora da chiarire le premesse della disgrazia: può il giovane aver avuto un colpo di sonno con l’asciugacapelli acceso? O ne stava sfruttando il funzionamento per riscaldarsi? Oppure ancora, come azzarda qualcuno, ne stava sfruttando il ‘rumore bianco’ del funzionamento perché concilia il sonno?

Quello che è certo finora è solo che il 37enne è morto per le esalazioni del fumo prodotto dal principio d’incendio.

Alessandro Paronitti, durante il sonno, non si sarebbe accorto del fuoco ma soprattutto non si sarebbe accorto del fumo che aveva ormai invaso l’ambiente sostituendosi all’ossigeno che respirava.

Un’incredibile e disgraziata fatalità scoperta dalla fidanzata alla mattina quando è andata a controllare perché Alessandro non rispondesse al telefono.

Appena aperta la porta la giovane è stata investita da un muro denso di fumo.

La fidanzata ha subito chiamato i soccorsi facendo arrivare in breve i pompieri e i carabinieri.

I vigili del fuoco hanno subito fatto l’amara scoperta di trovare il 37enne esanime sul pavimento, segno forse di un estremo tentativo di sfuggire a quella sorte crudele.

Portato fuori il corpo, è stato fatto intervenire l’elisoccorso che, però, non è stato utilizzato.

Nonostante i tentativi di rianimazione, ne è stato dichiarato il decesso mandando definitivamente in disperazione la madre del giovane, intanto arrivata, e la fidanzata presente.