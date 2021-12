Ale e Franz al PalaMazzalovo di Montebelluna (TV)

Comincium è un salto nel buio, un’avventura, ma anche una sorpresa. Non è possibile far trapelare anticipazioni su come lo spettacolo sarà e su cosa Ale&Franz stiano preparando. Di certo ironia e irresistibili nonsense come tipico dei due comici.

Appuntamento mercoledì 8 marzo 2022 al PalaMazzalovo di Montebelluna (TV).

Scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis;

musicisti Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Francesco Luppi, Marco Orsi, Alice Grasso;

regia di Alberto Ferrari.

Le prevendite sono già attive su Ticketone e Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati della tua città.

Evento organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell’emergenza da Covid-19