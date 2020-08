Aldi apre a Sottomarina, discount di qualità che occupa una 30ina di persone

Aldi, con un’offerta promessa di discount di qualità, convenienza e tanti prodotto ‘Made in Italia’ arriva a Sottomarina di Chioggia.

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, amplia così la sua offerta discount con l’apertura del suo primo negozio a Sottomarina di Chioggia (VE), in Lungomare Adriatico 41/A.

Dopo la stop forzato del lockdown, il piano di sviluppo di ALDI prosegue a ritmo serrato portando in modo sempre più capillare nelle città italiane la sua offerta discount, sintesi di qualità, convenienza e tanto Made in Italy, vicina ai desideri di spesa della famiglie.

Situato in una zona strategica come il lungo spiaggia, il punto vendita di Sottomarina di Chioggia è collocato in uno stabilimento comprensivo anche di ristorante, palestra e piscina.

Il centro è stato inaugurato giovedì 6 agosto.

Con quasi 900 m2 di area vendita e più di 650 posti auto a disposizione dei clienti della struttura di cui oltre 60 riservati ai clienti ALDI, il nuovo negozio sarà aperto tutti i giorni dalle 7.30 con chiusura alle 21:00, dal lunedì al giovedì e la domenica, e alle 22:00 venerdì e sabato.



Grazie al nuovo negozio si sono aperte 30 opportunità lavorative e ALDI conta ora 836 collaboratori in Veneto.

Insieme all’inaugurazione di Sottomarina di Chioggia, lo stesso giorno hanno aperto i battenti altri due punti vendita, a Bologna e Verona, per un totale di 8 negozi aperti dalla fine del lockdown, a cui si è aggiunta anche l’importante inaugurazione del secondo polo logistico del gruppo, a Landriano (PV).