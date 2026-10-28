AIACE, un ottobre di risultati: Bandiera domina la Gold Junior 2, le Allieve vincono a Mestre e Sisio riserva pre-mondiale

Ottobre ha consegnato ad AIACE una serie di risultati sportivi che confermano la crescita del vivaio della società: Margherita Bandiera ha ottenuto il massimo nella seconda prova del Campionato Regionale Gold Junior 2, le formazioni Allieve si sono imposte nelle rispettive categorie a Mestre e Anthea Sisio è stata scelta come atleta di riserva per la nazionale dopo il collegiale pre-mondiale.



La prova individuale di Bandiera si è svolta sabato 24 ottobre 2026 e si è conclusa con un esito netto: la ginnasta ha chiuso al primo posto assoluto, imponendosi in tutte e quattro le specialità della ginnastica artistica femminile — volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero.

Un risultato che, oltre al valore della medaglia, mette in luce la continuità del lavoro tecnico alle spalle dell’atleta e il consolidamento di un percorso agonistico avanzato.



Il settore squadre ha portato ulteriori soddisfazioni alla società nei giorni 10 e 11 ottobre 2026 a Mestre, dove AIACE ha conquistato il gradino più alto del podio in entrambe le categorie Allieve Gold in cui era presente.



Nella Gold Allieve 2 la formazione vincente era composta da Aurora Bozzato, Maria Vittoria Micelli, Alice Stefani e Vittoria Maria Zorzi. Il gruppo ha saputo esprimere solidità e coesione nel confronto regionale.



Successo analogo è arrivato nella Gold Allieve 3B, con il team formato da Elena Calzavara, Maria Virginia Micelli, Angelica Sofia Comacchio, Maryclare Favaro ed Emily Gallina, che ha portato un’altra affermazione significativa nelle file della società.

Sul fronte internazionale si è distinto il percorso di Anthea Sisio, convocata al collegiale pre-mondiale organizzato all’International Gymnastics Center di Brescia tra il 4 e il 10 ottobre 2026, in vista dei Campionati del Mondo di Rotterdam.



A seguito del raduno, lo staff tecnico nazionale ha individuato Sisio come atleta di riserva per la squadra italiana. Un ruolo che ha richiesto alla ginnasta di proseguire la preparazione al CAT di Trieste, mantenendosi pronta a intervenire in caso di necessità.



L’eventualità di una sostituzione non si è poi verificata, ma la designazione a riserva rimane un riconoscimento della preparazione raggiunta e della disponibilità dimostrata dall’atleta.



AIACE porta avanti la propria attività in una rete di palestre radicate nel territorio: la società opera nelle località veneziane di Noale e Caselle di Santa Maria di Sala e in provincia di Padova, a Massanzago e Camposampiero. Dietro i risultati agonistici c’è un organico tecnico ed educativo impegnato nella formazione delle giovani atlete, dall’avviamento alla pratica fino alle competizioni di livello regionale e oltre.



La società sottolinea come il successo sia il frutto di un progetto che punta sulla crescita della persona oltre che sulle prestazioni: disciplina, fiducia e capacità di affrontare le difficoltà sono elementi considerati centrali nel percorso delle ginnaste.

Per la stagione in corso AIACE ha scelto come tema educativo “Le Radici del Volo”, un richiamo all’importanza del lavoro costante, della pazienza e dei sacrifici che precedono ogni risultato.