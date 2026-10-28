Piazza Affari guida il rimbalzo europeo mentre la Borsa di San Paolo crolla dopo il voto

I listini europei si sono ripresi oggi dopo i cali della scorsa settimana, con Milano in testa ai rialzi. Piazza Affari ha chiuso con un progresso dell’1,29%, sostenuta dai titoli tecnologici e bancari.

Seguono Francoforte con +0,91%, Parigi con +0,83% e Londra con +0,72%. Anche Wall Street ha registrato segnali positivi; il Nasdaq ha guadagnato quasi un punto percentuale, favorito dalla notizia di una prossima quotazione di Anthropic, prevista a metà novembre.

Si è allentata la tensione sul mercato obbligazionario europeo dopo la conferma del rating francese da parte di Moody’s: il rendimento del decennale francese è sceso di 14 punti base. Ne ha beneficiato anche il Btp italiano, il cui rendimento è calato di 9 punti base portandosi al 4,48%, con lo spread sul Bund a 113 punti.

Gli operatori guardano ora alle decisioni di politica monetaria in arrivo questa settimana da Fed, Bce e Boj, oltre alle trimestrali attese di Microsoft, Alphabet e Amazon.

Riflettori anche sul Brasile: dopo la vittoria a sorpresa del presidente Lula sullo sfidante Bolsonaro, la Borsa di San Paolo è crollata del 15% e il real ha perso quasi il 9% rispetto al dollaro. Intanto il prezzo del petrolio è salito fino a 117 dollari al barile.