5 x 1000
HomenotiziePiazza Affari guida il rimbalzo europeo mentre la Borsa di San Paolo...

Piazza Affari guida il rimbalzo europeo mentre la Borsa di San Paolo crolla dopo il voto

Piazza Affari sale del 1,29% trainata da tech e banche; Francoforte +0,91%, Parigi +0,83%, Londra +0,72%. San Paolo -15%, real -9%.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

I listini europei si sono ripresi oggi dopo i cali della scorsa settimana, con Milano in testa ai rialzi. Piazza Affari ha chiuso con un progresso dell’1,29%, sostenuta dai titoli tecnologici e bancari.

Seguono Francoforte con +0,91%, Parigi con +0,83% e Londra con +0,72%. Anche Wall Street ha registrato segnali positivi; il Nasdaq ha guadagnato quasi un punto percentuale, favorito dalla notizia di una prossima quotazione di Anthropic, prevista a metà novembre.

Si è allentata la tensione sul mercato obbligazionario europeo dopo la conferma del rating francese da parte di Moody’s: il rendimento del decennale francese è sceso di 14 punti base. Ne ha beneficiato anche il Btp italiano, il cui rendimento è calato di 9 punti base portandosi al 4,48%, con lo spread sul Bund a 113 punti.

Gli operatori guardano ora alle decisioni di politica monetaria in arrivo questa settimana da Fed, Bce e Boj, oltre alle trimestrali attese di Microsoft, Alphabet e Amazon.

Riflettori anche sul Brasile: dopo la vittoria a sorpresa del presidente Lula sullo sfidante Bolsonaro, la Borsa di San Paolo è crollata del 15% e il real ha perso quasi il 9% rispetto al dollaro. Intanto il prezzo del petrolio è salito fino a 117 dollari al barile.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE