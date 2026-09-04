Weekend di atletica a Mestre: al Campo San Giuliano quasi 400 iscritti per i regionali Juniores e Promesse

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Mestre si prepara ad accogliere un intenso fine settimana di atletica: sabato 5 e domenica 6 settembre il Campo San Giuliano ospiterà il campionato regionale individuale per le categorie Juniores e Promesse, con quasi 400 atleti iscritti. La due giorni comprende anche gare di contorno riservate alla categoria Allievi.



La manifestazione mette in programma una serie di confronti attesi, grazie alla presenza di diversi atleti che arrivano da impegni internazionali. Tra i nomi segnalati figura Edwin Fermin Galvan, padovano della Libertas Sanp e membro della staffetta azzurra che ha conquistato l’oro ai Mondiali under 20 di Eugene nella 4×100 mista: sarà al via dei 100 metri piani.

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Accanto a lui ci sarà Alberto Marzola, veneziano del Gruppo Atletico Coin. Marzola è approdato in finale nel salto in alto ai Mondiali giovanili; a Mestre però cambierà specialità e risulterà iscritto alla gara di salto in lungo.



Occhi puntati anche sugli 800 metri femminili, dove scende in pista Margherita Vedovato dell’Atletica Mogliano. La veneziana, convocata nelle file azzurre per la rassegna iridata giovanile e impegnata sui 1500, torna a confrontarsi su una distanza più breve dopo l’esperienza internazionale.



Nel settore lanci il programma prevede la partecipazione di Keren Mbongo, atleta under 23 dell’Assindustria Sport. Mbongo arriva a Mestre da vicecampionessa italiana assoluta nel martello e figura tra le principali protagoniste attese nella specialità.



Non tutti gli atleti annunciati saranno però in classifica regionale: tra i presenti, ma fuori competizione per mancata affiliazione a società del Veneto, ci sono la trevigiana Lorenza De Noni (Fiamme Azzurre) e l’altista veneziano Federico Celebrin (Carabinieri). De Noni, nota per gli impegni sugli 800, effettuerà a Mestre un test di velocità sui 400 metri; Celebrin è invece iscritto come partecipante non competitiva nel salto in alto.



L’elenco degli iscritti, pubblicato da FIDAL Veneto, conferma la dimensione dell’evento e la varietà di specialità rappresentate: dalle prove veloci agli ostacoli, dai salti ai lanci, con spazi riservati anche ai giovani Allievi che affiancheranno il programma principale.



La macchina organizzativa porta la firma di due realtà locali: Gruppo Atletico Coin e Athlon San Giuliano. Gli orari ufficiali prevedono l’avvio delle competizioni sabato alle 14.30; domenica la ripresa delle gare è fissata alle 14.40.