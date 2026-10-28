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Microsoft offre incentivi per l’uscita volontaria a circa 60.000 dipendenti

Microsoft propone incentivi di esodo volontario per circa 60.000 lavoratori in Usa, Canada, India e Regno Unito per finanziare investimenti nei data center per l’IA.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Microsoft ha messo a punto un piano di incentivi per l’esodo volontario che potrebbe coinvolgere fino a circa 60.000 dipendenti in Stati Uniti, Canada, India e Gran Bretagna, pari a un quarto della sua forza lavoro. L’annuncio è stato diffuso il 26 ottobre 2026.

L’obiettivo dichiarato è ridurre i costi fissi per alleggerire la pressione sulle finanze dell’azienda e liberare risorse da destinare agli investimenti nei data center, necessari per far fronte alla crescente domanda di servizi cloud legati all’intelligenza artificiale, offerti anche ad aziende come Anthropic e OpenAI.

Ad aprile Microsoft aveva già attivato un primo programma di pensionamenti volontari: in quell’occasione potevano accedere circa il 7% dei dipendenti negli Stati Uniti, pari a 4.800 unità. La nuova proposta è rivolta al personale di specifici team in Usa, Canada, India e Gb con livello gerarchico pari o inferiore a quello di vicepresidente.

Restano esclusi dall’offerta alcuni gruppi, tra cui chi si occupa di data center, vendite e marketing. Contestualmente, fonti dei media statunitensi riportano che alcuni team di marketing, vendite e ingegneria hanno già scelto di non aderire al programma.

In una nota interna citata dall’azienda, Amy Coleman, vicepresidente esecutiva e responsabile delle risorse umane, ha spiegato che l’offerta riflette la volontà di “creare maggiore flessibilità” e di offrire ai dipendenti opportunità diverse per il proprio percorso professionale. Coleman ha inoltre osservato che l’iniziativa trae insegnamenti dal programma di pensionamento volontario avviato in primavera.

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L’annuncio ha avuto un riscontro positivo sui mercati: le azioni Microsoft hanno guadagnato oltre l’1% in Borsa. Nel secondo trimestre, mentre i principali concorrenti nel cloud, Alphabet e Amazon, hanno registrato un flusso di cassa operativo negativo, Microsoft ha mantenuto un flusso di cassa disponibile positivo pari a 19,64 miliardi di dollari, in calo del 23% rispetto all’anno precedente.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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