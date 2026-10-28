I Mulini ad Acqua a Venezia

Nel nostro immaginario collettivo, Venezia è una città fatta di pietra, ponti e calli pedonali. Ma nel Medioevo il paesaggio della laguna e dei suoi canali interni era ben diverso: un intrico naturale di sacche, velme e forti correnti di marea. In questo scenario unico, la Repubblica di Venezia dovette affrontare da subito una grande sfida: garantire il pane a una popolazione in continua crescita.

Priva per sua natura di terre coltivabili e di cereali, la città dipendeva interamente dall’importazione di frumento, che giungeva dai mercati delle campagne padovane, trevigiane e friulane, ma anche dalle Romagne, dall’Istria, dall’Abruzzo e dalla Puglia (fino ad arrivare a Sicilia e isole del Levante nei periodi di forte carestia).

Tuttavia, importare grano non bastava: occorreva trasformarlo in farina. In assenza di fiumi nell’arcipelago lagunare, come ci si poteva assicurare l’energia necessaria per azionare le macine?

1152: la nascita degli aquimoli

La necessità, si sa, aguzza l’ingegno. Prima di poter fare affidamento sulle macine fluviali della terraferma, i Veneziani idearono un sistema tanto semplice quanto geniale: gli aquimoli, particolari mulini ad acqua capaci di sfruttare l’escursione termica e l’energia geotermica naturale della laguna, ossia il flusso e riflusso delle maree.

La presenza di questi impianti in città è documentata fin da tempi remotissimi. Il documento più antico che ne attesta l’esistenza risale al 1152, anno in cui la Repubblica concesse a un privato il permesso di costruire un mulino di legno nel sestiere di San Simeone.

Tra i mulini a marea più celebri ed efficienti vi erano quelli situati nell’estremità nord-occidentale dell’isola di Murano, nei pressi del monastero di Santa Maria degli Angeli. Un’altra zona storica legata a queste antiche strutture era quella dei Biri (o Birri), situata tra i sestieri di Cannaregio e Castello, dove la presenza dei mulini risale prevalentemente a un periodo compreso tra l’Alto Medioevo e il Quattrocento.

Come funzionava un mulino a marea?

Un meraviglioso disegno su pergamena del XV secolo ci illustra nel dettaglio il funzionamento di queste ingegnose macchine idrauliche a Murano:

La creazione del bacino: Una lunga arginatura a semicerchio delimitava un bacino salmastro, noto nei documenti come “Lago di Morexini” (proprietà delle chiese di San Salvador e dei Santi Maria e Donato, ma gestito dalla famiglia Morosini). La cattura dell’acqua: Durante la fase di marea crescente (alta marea), l’insenatura si riempiva d’acqua. Una volta raggiunto il livello massimo, tutte le paratie venivano rigorosamente chiuse. L’apertura e l’energia: Si attendeva quindi la bassa marea per aprire le dighe: la differenza di livello (il “salto” d’acqua) creava una forte corrente in uscita, garantendo la velocità necessaria ad azionare ben quattro macine.

Il valore dell’adattamento veneziano

Da un punto di vista strettamente industriale, questi impianti non erano particolarmente produttivi: potevano lavorare soltanto per circa mezza giornata (in coincidenza con le fasi di marea) e arrivavano a produrre mediamente un solo sacco di grano al giorno.

Ciononostante, gli aquimoli rappresentano una testimonianza straordinaria dello spirito di adattamento e della creatività che hanno reso grande la Serenissima. In un ambiente difficile e apparentemente privo delle risorse primarie, Venezia fu in grado di “domare” persino il ritmo del mare per assicurarsi il sostentamento quotidiano.