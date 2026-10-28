Vittorio Pisani insignito della Stella al Merito sportivo paralimpico

Il Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, è stato insignito della Stella al Merito sportivo paralimpico ad personam con la motivazione “Per aver contribuito con impegno e dedizione costante alla crescita e allo sviluppo del movimento sportivo paralimpico”.

La cerimonia si è svolta a Roma nel Salone d’Onore del Coni al Foro Italico, in occasione del IX Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, presieduto da Giunio De Sanctis.

All’evento hanno partecipato Francesco Montini, presidente del Gruppo sportivo Fiamme Oro, il vicepresidente Flavio D’Ambrosi e gli atleti del settore paralimpico Domiziana Macenate, Amelio Castro e Julia Markowska.

Durante il suo intervento il prefetto Pisani ha richiamato il valore umano e sociale del movimento paralimpico, definendo gli atleti un modello per la forza d’animo, l’impegno e la capacità di superare le difficoltà quotidiane.

Pisani ha inoltre ricordato che nelle Fiamme Oro il settore paralimpico conta oggi 47 atleti: 22 appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato e 25 tesserati. Ha segnalato, tra le iniziative concrete, l’esistenza in Puglia di un lido attrezzato per l’assistenza alle persone con disabilità e ha annunciato che progetti analoghi verranno estesi ad altre regioni del Paese.

Il settore paralimpico delle Fiamme Oro è nato nel 2012 con una convenzione tra la Polizia di Stato e il Comitato Italiano Paralimpico. La Polizia di Stato è stata la prima forza di polizia a indire un concorso dedicato ad atleti con disabilità.

Gli atleti paralimpici delle Fiamme Oro si sono distinti conquistando numerose medaglie in manifestazioni internazionali, tra cui Paralimpiadi, Mondiali ed Europei. Le discipline praticate dal settore sono sedici: scherma, nuoto, tiro con l’arco, tiro a volo, sollevamento pesi, arrampicata sportiva, sci alpino, snowboard, curling, tiro a segno, ciclismo, canoa, triathlon, atletica leggera, taekwondo e surf paralimpico.