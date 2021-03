Aggressione a Marco Milioni, Benedetti: “Solidarietà a lui e ai giornalisti”. Lettere

[Riceviamo e pubblichiamo]

Silvia Benedetti (Misto): “Solidarietà a Marco Milioni ed a tutti i giornalisti d’inchiesta coscienziosi”

“Ho appreso quanto accaduto a Marco Milioni, giornalista di Vicenza Today, a Trissino, domenica 7 marzo 2021 davanti ad un locale della Valle dell’Agno: non posso che esprimergli tutta la mia solidarietà e vicinanza”.

Questo il pensiero della portavoce del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati Silvia Benedetti, che continua: “quello del giornalista d’inchiesta può essere un lavoro facile o difficile, a seconda di come lo si effettua: se si è piegati al potere del momento o ci si ferma ai primi ostacoli che si incontrano durante le inchieste svolte, è sicuramente un lavoro facile. Se si sceglie di fare inchieste scomode e le si prosegue nonostante minacce ed atti violenti che a volte si possono subire pur di rendere pubblica la verità, è un lavoro molto complicato, in alcuni casi pericoloso”.

“Marco Milioni, così come tanti altri colleghi, ha scelto la strada più nobile ed al tempo stesso più impervia, svolgendo il suo lavoro in modo coscienzioso ed onesto. A Milioni ed a tutti loro rivolgo un ringraziamento per i sacrifici che devono sopportare, a volte rischiando anche la propria incolumità”, termina Benedetti.