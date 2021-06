Aggredisce moglie e carabinieri e strappa una divisa a San Donà. Condannato e dovrà risarcirla

Ieri sera i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di San Donà di Piave (VE) hanno arrestato un uomo per resistenza a un pubblico ufficiale.

L’uomo, cittadino rumeno, N.P., classe 1986, incensurato, operaio, si è reso protagonista di reati diversi.

Domenica sera una richiesta d’intervento per una lite tra coniugi all’interno di un’abitazione di Ceggia ha portato i militari in soccorso di una donna che ha riferito di aver avuto un forte alterco con il marito che l’aveva anche percossa alla testa ed in altre parti del corpo.

proprio in quel momento, mentre la signora stava riferendo l’accaduto, i Carabinieri sono stati raggiunti anche dal marito, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici, che ha iniziato ad inveire nei loro confronti con vari epiteti per poi cercare con violenza prima di farli allontanare dall’appartamento condominiale alla fine aggredendo uno dei due militari.

Nell’azione l’uomo ha strappato parte della divisa del Carabiniere che, con l’aiuto del collega, lo ha bloccato e condotto in caserma.

La donna, intanto, veniva soccorsa dai sanitari del Suem118 e medicata da quelli del pronto soccorso dell’ospedale di San Donà di Piave che le hanno in seguito diagnosticato delle “abrasioni multiple” con 6 giorni di prognosi.

Nell’abitazione della coppia erano presenti anche i due figli minori ed il padre della donna.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale e l’Autorità Giudiziaria si è riservata di valutare anche la sussistenza di reati per le violenze fisiche inflitte alla consorte.

Il Pubblico Ministero ha quindi disposto il fermo dell’uomo nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di San Donà di Piave in attesa dell’udienza per direttissima innanzi all’Autorità Giudiziaria lagunare che è stata celebrata questa mattina e nel corso della quale è stato convalidato il suo arresto ed è stata emessa sentenza di condanna a 3 mesi di reclusione con pena sospesa.

Il Giudice ha anche stabilito l’obbligo per il condannato di provvedere al risarcimento della divisa strappata ad uno dei militari intervenuti.