Francesco Fanucchi, ironia senza sconti: la disabilità al centro dei suoi monologhi

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Francesco Fanucchi, comico toscano di 35 anni, ha scelto la propria condizione come materia centrale dei suoi spettacoli, trasformando la disabilità in monologhi dal tono tagliente.
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In un’intervista rilasciata a Repubblica il comico ha spiegato la propria posizione sulla comicità e sulle reazioni che provoca. Ha sintetizzato così il suo rapporto con il palco: «Rido di tutto ma non sopporto la pietà».
Fanucchi ha raccontato che molte persone si infuriano per il suo modo di fare satira. Tra i gruppi che ritiene più ostili ha indicato in particolare i tifosi di calcio, definiti i più pericolosi nelle reazioni che suscitano i suoi contenuti.
Il comico utilizza la sua esperienza personale come strumento per costruire battute e monologhi che sollevano polemiche e discussioni, senza rinunciare a un tono diretto e provocatorio.
L’intervista è stata pubblicata da Matteo Macor su Repubblica il 20 settembre 2026.