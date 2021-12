Addizionale Irpef ai veneziani. Lettere

Ho appreso che il nostro sindaco e soci hanno approvato l’addizionale irpef

a partire da 10 mila euro anziché da 15 mila come proposto dall’opposizione.

Mi congratulo e finalmente la giunta fa qualcosa per i veneziani, per far

si che questa citta viva , per invogliare i cittadini a restare in questa

disneyland, in questa città “”risorta diversa”” dalla pandemia.

Come ci avevano previsto nulla sarà come prima, un turismo nuovo, una città nuova,

diversa a disposizione dei veneziani.

hanno vinto le varie associazioni di resistenti.

Scherzo, ovviamente, dicendo che noi a babbo natale non ci crediamo

Eppe