Actv: orari e corse da oggi. Modifiche, tagli e conferme

Actv modifica gli orari e le corse da oggi, giorno in cui la nostra regione diventa “zona rossa”.

Ecco le principali modifiche comunicate dall’azienda e le corse tagliate o confermate.

SERVIZIO DI NAVIGAZIONE – da inizio servizi di lunedì 15 marzo 2021

REGOLARI

linea 1 via Canal Grande e Bacino San Marco,

linea 2 via Canale della Giudecca (tratta San Zaccaria – P.le Roma),

linee circolari 4.1/4.2 e 5.1/5.2,

linea 9 Burano – Torcello,

linea 11 Chioggia – Pellestrina (salvo le sospensioni sotto riportate) e (ferry) Pellestrina – Lido,

linea 12 F.te Nove – Burano/Treporti/P.ta Sabbioni (salvo le sospensioni sotto riportate),

linea 13 F.te Nove – Sant’Erasmo/Treporti,

linea 14 P.ta Sabbioni – San Zaccaria (salvo le sospensioni sotto riportate),

linea 17 (ferry) Tronchetto – Lido San Nicolò,

linea 20 San Zaccaria – San Servolo,

linea 22 P.ta Sabbioni e linee notturne

vengono sospese le corse AGGIUNTIVE programmate a supporto del servizio di linea in validità durante i periodi di attività didattica in presenza di:

linea 1 nella tratta Lido SME – San Zaccaria (e viceversa)

linea 2 nella tratta Palanca – Zattere (e viceversa)

linee 5.1/5.2 nella tratta Lido SME – F.te Nove (e viceversa)

linea 10 nella tratta Lido SME – Zattere (e viceversa)

vengono altresì sospese le corse AGGIUNTIVE programmate a supporto del servizio di linea lungo le circolari esterne e in Canal Grande di:

linea 2/ nella tratta P.le Roma – Rialto (e viceversa) con percorrenza servita dalla linea 1

linea 3 nella tratta P.le Roma – Murano (e viceversa) con percorrenza servita dalle linee 4.1/4.2

linea 6 nella tratta P.le Roma – Lido (e viceversa) con percorrenza servita dalle linee 5.1/5.2

linea 15 nella tratta P.ta Sabbioni – San Zaccaria (e viceversa) con percorrenza servita dalla linea 14

vengono infine sospese le corse di:

linea 11 nella notte tra sabato e domenica e nella notte tra domenica e lunedì da Chioggia a Pellestrina delle ore 00:45 e da Pellestrina a Chioggia delle ore 01:10 | il giovedì da Chioggia a Pellestrina delle ore 11:20 e da Pellestrina a Chioggia delle ore 11:50

linea 12 da F.te Nove delle ore 05:00, 06:10 e 08:40 | da Treporti delle ore 06:00, 07:10 e 09:40 | da P.ta Sabbioni (per Treporti) alle ore 06:52

linea 14 da San Zaccaria delle ore 04:35 | da P.ta Sabbioni delle ore 05:15

linea 17 da Lido San Nicolò a P.ta Sabbioni (e viceversa) il lunedì e il venerdì









SERVIZIO AUTOMOBILISTICO

servizio automobilistico e tranviario urbano e automobilistico extraurbano

da lunedì 15 marzo 2021, vengono sospese le corse aggiuntive programmate a supporto del servizio di linea da e per gli Istituti Secondari Superiori del territorio metropolitano di Venezia, fatto salvo quelle necessarie allo svolgimento dei laboratori e della didattica in presenza per gli studenti interessati – tutte le informazioni sono disponibili e aggiornate on line sul sito actv.it nella sezione “corse da e per gli Istituti Secondari Superiori”;

da inizio servizi di mercoledì 17 marzo 2021, vengono modificate le frequenze delle corse di linea per la rete automobilistica e tranviaria urbana, al di fuori delle fasce mattutine di pendolarismo;

da inizio servizi di mercoledì 17 marzo 2021, vengono sospese alcune linee a bassa o limitata frequentazione

RETE VENDITA VENEZIA UNICA – da mercoledì 17 marzo 2021

Aperti i seguenti punti vendita Venezia Unica: P.le Roma Agenzia (06:50-20:00), P.le Roma sportelli esterni (06:00-22:00), P.le Roma F/G (07:00-20:40), Ferrovia A/B (07:00-20:30), Rialto C/D (07:00-20:50), San Marco IAT (08:00-16:00), San Zaccaria B (09:00-16:00) San Zaccaria C/D (07:00-20:40), Lido SME (06:30-21:00), F.te Nove (07:00-20:00), Murano Colonna (10:10-17:00), Burano (11:10-18:00), P.ta Sabbioni (06:15-20:00), Mestre Centre P.le Cialdini (08:30-19:00), Tronchetto (08:00-14:50), Tronchetto ferry-boat (04:30-22:30), Lido San Nicolò ferry-boat (04:30-22:30), Aeroporto Marco Polo di Venezia (08:30-15:20), Dolo (11:00-17:00 – chiuso la domenica), Mirano (07:00-13:30 – nei giorni di apertura), Chioggia Sottomarina (09:30-16:20), Chioggia Vigo (07:00-14:00).

Titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) del trasporto pubblico AVM/Actv possono essere acquistati anche presso le rivendite autorizzate, presso le biglietterie self service, on line su veneziaunica.it e via mobile attraverso la AVM Venezia Official App.

Per gli orari Actv ufficiali si può consultare il sito dell’azienda actv.it

