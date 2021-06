Actv, dipendenti, utenti, sindacato: chi ha ragione?

Venezia, i trasporti, le ragioni e i torti.

Meno male che la Venezia vuota pare già un ricordo lontano. Via via che ognuno di noi si rasserena e grazie ai vaccini, si muove per la città, si sposta con i mezzi pubblici, osserva, abita la città rianimata e rivissuta anche dal turismo che puntuale giunge a Venezia in un momento di riscatto e speranza collettiva.

I bar, i ristoranti offrono servizi all’aperto e all’interno, insomma tutto si muove, o meglio si muoverebbe, se non ci fosse Caronte, l’imputato preferito da veneziani e stranieri, sì lui, anzi, esso: il trasporto, accusato di rovinare la festa.

È giusta la lamentela generalizzata nei confronti dell’Actv?

È reale il disservizio che scontenta lavoratori e passeggeri?

Tante situazioni di crisi erano state lamentate, soprattutto per gli approdi di Murano e della Giudecca, ma proprio nella giornata della celebrazione dei 75 anni della Repubblica, la Filt Cgil giudica severamente il sistema dei trasporti, fino a definirlo indecente e vergognoso.

Perché? Il Sindacato ribadisce che in quella giornata la presenza di visitatori ha superato le 100mila presenze e gli effetti rispetto i trasporti sono stati: le lunghe code agli imbarcaderi, i mezzi insufficienti ad accogliere italiani e stranieri. La gente stipata nei vaporetti e motoscafi in barba alle norme anti Covid, i comportamenti inurbani di molte persone che volevano salire sul mezzo a tutti i costi, talvolta minacciando l’equipaggio che ha vissuto ore difficili, fra offese e minacce.

È pur vero che l’Azienda non ha responsabilità sulla maleducazione delle persone e che tutti dovrebbero sapersi comportare, anche di fronte a una difficoltà.

Ed è altrettanto vero che con servizi mirati ed efficienti si potrebbero prevenire i motivi di malessere e d’insoddisfazione che sembrano pervadere il trasporto pubblico.

Come farà Caronte a far attraversare la laguna ai passeggeri senza far patire le pene dell’inferno?

Si sa che ora con i musei civici aperti, il Salone Nautico che incuriosisce e attira, il Lido, il mare, la spiaggia, la chimera dell’estate che avanza: il Comune e l’Azienda faticano a gestire i flussi, che in verità sono giunti a noi come una vera e propria invasione e ci costringe a chiederci se davvero la prevenzione, le norme anti Covid siano solo un ricordo e che rispettarle non serva più.

La situazione è insostenibile?

Il Gruppo AVM e l’Amministrazione comunale respingono le accuse e ribadiscono la bontà della direzione operativa adottata a salvaguardia della clientela, dei dipendenti e della stessa continuità aziendale.

L’ACTV si dichiara disponibile al superamento di una contrapposizione forzata e a proseguire le trattative con le rappresentanze sindacali.

Ci tiene però a chiarire che nessuna linea, tra quelle comunicate ancora due settimane fa con l’avvio dei servizi estivi, verrà tagliata; che le linee cosiddette scolastiche, come ogni anno, terminano al finire della scuola e le risorse disponibili vengono impiegate su altre tratte di interesse; che la linea 15 viene trasformata in linea 14, con lo stesso percorso e fermata “aggiuntiva” al Lido, allungando anche l’orario; che AVM/Actv sta ricorrendo ampiamente ai sub-affidamenti come previsto dal DL Sostegni per far fronte alla riduzione al 50% della capacità, che di fatto è causa principale delle code nei fine settimana e nei festivi.

Queste in parte, le osservazioni dell’Azienda, che però si scontrano con altri punti di vista.

Il primo è l’insoddisfazione e l’esasperazione dei cittadini, e la disarmonia sul piano sociale e civile che ne è conseguita. Gli effetti sono sfociati in una vertenza per la disdetta unilaterale del contratto integrativo che ha indotto a diversi scioperi.

All’orizzonte una lettera che il Sindacato scriverà ai Ministri delle infrastrutture e del Lavoro, per rivendicare il ripristino di un servizio sicuro e all’altezza dei bisogni, attrezzato di personale in numero congruo e mezzi sufficienti per rispondere alle esigenze di trasporto.

Caronte è tornato alla sua riva e da lontano vede le file di uomini, donne e bambini, dentro e fuori i pontili. Un inferno anche quello. Meglio andare a piedi, o, per i più coraggiosi, a nuoto, mentre la laguna ringrazia.